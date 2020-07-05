«فيتش»: 33 تصنيفاً سيادياً سالباً بسبب «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت وكالة «فيتش» 33 تصنيفاً ائتمانياً سيادياً على نظرة «سلبية» في النصف الأول من هذا العام في ظل ضعف التمويل الحكومي بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وبحسب جيمس ماكورماك، كبير محللي «فيتش»، فإن الوكالة لم تنته بعد من تصنيفاتها السلبية والتي قد تصل ل 40 دولة أو كياناً سيادياً في الوقت نفسه من بينها المملكة المتحدة وهونج كونج. في سابقة لم تحصل قط في تاريخ «فيتش» .

وأضاف أن هذا التدهور يمكن أن يتخذ شكل عجز أكبر في الميزانيات الحكومية أو زيادة في الدين. وأنها ستراقب ديون الحكومات بعد انتهاء الأزمة. (وكالات)