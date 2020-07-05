شكرا لقرائتكم خبر عن الظروف لا تخدم قضية المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

شهد يوم البيئة العالمي (5 يونيو 2020)، الإطلاق الرسمي لمبادرة Race to Zero، وهي حملة عالمية تهدف الى تعبئة القيادات العالمية، وتأمين الدعم من الشركات والمدن والمناطق والمستثمرين من أجل استخلاص الكربون بشكل سليم ومرن، وبما يعمل على خلق فرص عمل ويفتح أفقاً لنمو شامل ومستدام، يقلل من خطر الصدمات المستقبلية.

الحملة التي نظمت افتراضياً، بواسطة قيادات الصف الأول المعنية بقضايا المناخ في بريطانيا التي ترأس مؤتمر الأطراف ال 26 القادم، وتشيلي (رئيسة الدورة السابقة)، جمعت قادة الاقتصاد الحقيقي الذين يمثلون أكبر تحالف عالمي للقادة على الإطلاق، من الدول والشركات والمدن والمناطق والمستثمرين والمجتمع المدني، التزموا جميعاً بهدف واحد شامل ومحدد، وهو: تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 على أبعد تقدير. والحملة التي تغطي (على الورق) حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي، تهدف إلى إعادة صياغة جدول أعمال الابتكار والنمو لدعم اقتصاد أكثر صحة وأكثر تمثيلاً اجتماعياً واستدامة.

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إنما كل الظروف اليوم أصبحت معاكسة لإرادة المجتمع الدولي التي كانت نجحت على مدار السنوات الخمس الماضية في وضع قضية المناخ على رأس أجندات التفكير الاقتصادي العالمي البديل. جائحة كورونا أشاعت فوضى الأوراق والأولويات، ليس فقط بالنسبة للحكومات التي كانت اقتنعت (بعضها على مضض) بإدراج مواضيع التخفيف، أي خفض الانبعاثات، والتكيف - وهما أهم آليتين لمعالجة أضرار تغير المناخ - في برامجها التنموية، وإنما للمجتمعات التي نُكبت اقتصادياً في لقمة عيشها. وباتت مسألة إعادة تدوير ماكنة الاقتصاد تتقدم على كل ما عداها من أولويات، بما فيها المحاذير الصحية التي يفرضها الفيروس على المجتمعات.

معلوم أن مجتمع المناخ الدولي مني بخسارة وقت لا تقدر بثمن بالنسبة لضغط الوقت على هدفه في تحديد ارتفاع درجة حرارة الطقس بنسبة لا تزيد على 1.5% بنهاية العقد، حين اضطر لتأجيل مؤتمر الأطراف ال 26 الذي كان مقرراً عقده في بريطانيا (غلاسكو) نهاية هذا العام إلى نهاية 2021. حدث ذلك في الوقت الذي أكدت فيه دراسة جديدة أعدتها مجموعة من العلماء من الولايات المتحدة والصين وأوروبا قاموا بتحليل ارتفاع درجات الحرارة العالمية ومقارنتها بمتوسط الظروف المناخية على مدى 6000 سنة الماضية، بأنه في الخمسين سنة القادمة، أي في عام 2070، يمكن أن يجد ثلث سكان العالم أنفسهم يعيشون في مناطق ساخنة كما المناطق الأكثر سخونة في الصحراء الآن في حال واصلت انبعاثات الكربون ارتفاعها.

هناك بعض المؤشرات المشجعة، مثل قرار بنك التنمية الحكومي الروسي VEB.RF، بالعمل على تحويل روسيا من أكبر مصدِّر للوقود الأحفوري (نفط وغاز) إلى مركز للتمويل الأخضر، بالشروع في وضع مبادئ توجيهية للسندات الخضراء بحلول نهاية هذا الصيف. وبحسب أليكسي ميروشنشنكو نائب رئيس البنك، فإن البنك يهدف إلى مساعدة الشركات على جمع حوالي 300 مليار روبل (4.3 مليار دولار) للمشاريع البيئية، وبما يوفر (هذا التمويل الأخضر) قناة لروسيا لتعبئة الأموال للمساعدة على التحول الهيكلي بعيداً عن الوقود الأحفوري. لكن قيادة خامس أكبر دولة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، تظهر حتى الآن التزاماً ضعيفاً تجاه قضية التصدي العالمي لمخاطر ظاهرة تغير المناخ. فخطة التنمية منخفضة الكربون التي نشرت في مارس الماضي تتضمن زيادة طفيفة في الانبعاثات على المستويات الحالية. ناهيك عن أن هذا المبلغ المرصود للتحول التنموي بالكاد يبعث على مصداقية التوجه.

إلى ذلك أيضاً، أظهر تقييم جديد أجرته الأمم المتحدة استناداً إلى المعلومات والبيانات الواردة إليها من دول المرفق الأول، وهي الدول ال 37 الرأسمالية الملزمة بخفض انبعاثاتها بموجب بروتوكول كيوتو، أن انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) لديها، سجلت انخفاضاً في عام 2018 بنسبة 25.3% أقل من تلك المسجلة في عام 1990. هذا تطور جيد، لكن علينا أن نتذكر أن هذه الدول فشلت في الوفاء بالتزاماتها في الموعد المحدد وهو نهاية 2012 (فترة سريان مفعول بروتوكول كيوتو 2008-2012)، ولذلك تم تحميلها استحقاق «سداد هذا الدين المتأخر» في مؤتمر الأطراف في الدوحة عام 2012 تحت مسمى «تعديل الدوحة». ثم إن مصدر هذه البيانات بحاجة إلى تدقيق، فهو بمثابة «بيِّنة من صنع المدعي»، إذا جاز لنا استخدام الإسقاط اللغوي القانوني.

خالص القول، إن الظروف الحالية، تبدو في الواقع معاكسة لكل الجهود الدولية التي بُذلت على مدار 28 سنة (منذ إنشاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ UNFCCC في عام 1992). إلا أنها توفر، وإن بقدر أقل، فرصة لطرح البديل التنموي العالمي الذي يُدمج بين التنمية القائمة على أبعاد الاستدامة الثلاثة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، وبين الالتزام الخططي والبرامجي، الكمي والقياسي، بخفض انبعاثات كافة غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الاضطرار لتكملة مشوار القرن التنموي بمصادر النمو التقليدية، وضمنها مصادر الطاقة الأحفورية. واللحظة التاريخية لا تحتمل انتظار إقرار هذا النهج لحين موعد انعقاد مؤتمر الأطراف ال26 القادم والحاسم. فقد ضاع ما يقرب من عام من جهود مجتمع المناخ العالمي.