نلتقي قريباً.. 5 خطوات لزيارة دبي ولا يوجد قيود على الأعمار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

يتوجب على السياح والزوار القادمين إلى دبي اعتباراً من 7 يوليو/ تموز، استيفاء 5 خطوات للدخول إلى الإمارة، وتتمثل في التحقق من الحاجة إلى تأشيرة دخول أم لا، وحجز الرحلة، وتأمين سفر يغطي «كوفيد 19» أو تحمل تكاليف العلاج والعزل، وفحص«PCR» في بلد السائح قبل 96 ساعة من السفر أو إجراء الفحص عند الوصول إلى دبي.

وتفصيلاً، أوضحت «طيران الإمارات» أنه اعتباراً من 7 يوليو 2020، ستكون دبي مفتوحة للسياح، مشيرة إلى أنه لا يوجد قيود على الأعمار عند السفر إلى دبي.

وقالت الناقلة في تعليمات أصدرتها للسياح إنه اعتماداً على متطلبات التأشيرات حسب جنسية السياح، يمكن الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول، أو التقدم للحصول على التأشيرة قبل السفر.

وأوضحت أنه يجب على السياح توفير تأمين سفر يغطي حالات «كوفيد 19» أو تحمل تكاليف العلاج والعزل إذا لزم الأمر قبل السفر، إضافة إلى شهادة تأمين تفيد بتغطية «كوفيد 19» لتقديمها عند الوصول.

وأضافت الناقلة أنه يجب إجراء اختبار«PCR» قبل 96 ساعة من الرحلة وأن يحضر السياح شهادة اختبار «كوفيد 19» السلبية عند السفر وهذا ينطبق على جميع الركاب، بما في ذلك الأطفال، مشيرةً إلى أن اختبار«PCR» يتوفر أيضاً عند الوصول إلى دبي، إذا لم يجره المسافر في البلد الأم.

وقالت إنه يجب على السائح الذي أجرى اختبار«PCR» عند الوصول إلى دبي، عزل نفسه حتى يتلقى نتيجة الاختبار وإذا كانت النتيجة سلبية، فيمكنه مغادرة الفندق وإذا كانت إيجابية، فيجب اتباع تعليمات هيئة الصحة بدبي.

وذكرت الشركة أنه يتعين على كل راكب يسافر إلى دبي أن يملأ نموذج البيان الصحي ونموذج تعهد الحجر الصحي، كما يجب طباعة كلا النموذجين واستكمالهما وتسليمهما إلى موظفي هيئة الصحة في دبي، عند الوصول إلى مطار دبي الدولي.

جلسة افتراضية

إلى ذلك، عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» جلسة افتراضية مع شركائها لإطلاعهم على ترتيبات المدينة للترحيب بضيوفها من السيّاح اعتباراً من بعد غد الثلاثاء، وكذلك استراتيجيات العمل لمرحلة ما بعد جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19»، والرؤية الرامية إلى تعزيز الجهود المشتركة، لتأكيد مكانة دبي كإحدى الوجهات الآمنة على مستوى العالم بما تطبقه من تدابير احترازية، ومـا تـفـرضه من احتيـاطات وقـائية تضمن سـلامـة جميـع سكـانـهـا وزوارهـا فـي كـافـة الأوقـات. جاء تنظيم الجلسة الافتراضية في إطار اللقاءات الدورية التي تحرص «دبي للسياحة» على تنظيمها مع شركائها بين الحين والآخر، ولا سيما خلال هذه الفترة التي عملت فيها الدائرة على تكثيف التواصل مع كافة الأطراف المعنية بقطاع السياحة لمناقشة خطوات العودة التدريجية للنشاط السياحي والتجاري في دبي، ومتطلبات تخطي تبعات الأزمة العالمية الراهنة التي ألقت بظلالها على معظم القطاعات الاقتصادية لأغلب دول العالم، ومن بينها أنشطة السياحة والسفر، من جراء الإجراءات التي فرضتها حكومات العالم من إغلاق للحدود والمطارات، وتعليق للرحلات الجوية الدولية.

أبرز الشركات

ترأس هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» الجلسة الافتراضية بحضور نحو 2000 من المسؤولين والمديرين التنفيذيين لأبرز الشركات العاملة في قطاعات مختلفة منها الطيران، والسياحة والسفر، والضيافة، إلى جانب تجارة التجزئة والأنشطة الترفيهية وأهم وجهاتها في دبي.

واستعرض الاستراتيجيات والخطط التي تستعد دبي من خلالها للترحيب بالسياح القادمين إليها من دول استأنفت نشاطها، وفتحت مطاراتها، مع تسليط الضوء على الوضع الراهن محلياً وعالمياً من جراء تأثير «كوفيد-19» على مختلف القطاعات، إلى جانب توجهات سوق السفر في المستقبل، والمبادرات والحملات التسويقية التي تقوم بها «دبي للسياحة» في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن استضافة فعاليات الأعمال، وكذلك السياحة الداخلية، كما تناول النقاش أجندة الصيف، وما تتضمنه من فعاليات تندرج تحت مظلة تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة.

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المرحلة الثانية

وقال المري: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تم تطوير وتطبيق استراتيجية فعّالة لمكافحة (كوفيد-19)، والتي وضعت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والضيوف في مقدمة الأولويات. ومع نجاح المرحلة الأولى في التعامل مع هذه الأزمة العالمية، فإننا نمر حالياً بالمرحلة الثانية، وهي إعادة فتح الأنشطة السياحية والتجارية، ولا شك أن كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة دبي تبعث على الثقة، وتبث الطمأنينة في نفوس سكان وزوار الإمارة، التي تستعد للترحيب بالسياح ابتداء من السابع من يوليو الجاري، ذلك التاريخ الذي سيكون نقطة تحول وانطلاق لاستعادة زخم قطاع السياحة، وخطوة أخرى نقطعها في الطريق الصحيح للوصول إلى المرحلة الثالثة وهي التعافي التام».

دبي في الصدارة

وتم خلال الجلسة الافتراضية تسليط الضوء على الإجراءات الوقائية التي نفذتها دولة الإمارات، والتي عززت من مكانتها كواحدة من أكثر الدول أماناً وسلامة، حيث تم تصنيفها في المرتبة الـثالثة على مستوى العالم في إجمالي فحوص كورونا لكل مليون من السكان، وكذلك الثالثة في استبيان تقييم الرضا حول مدى استجابة الحكومات للجائحة.

ويتطلع قطاع السياحة في دبي للمستقبل بتفاؤل في ظل وجود بعض العوامل والمؤشرات الإيجابية، بما في ذلك إعادة فتح الحدود تدريجياً ورفع القيود المفروضة على السفر في عدد من الدول، إضافة إلى استئناف رحلات الركاب من قبل الناقلات الوطنية مثل طيران الإمارات، التي ستسير رحلات إلى أكثر من 50 وجهة هذا الشهر، وكذلك «فلاي دبي»، التي استأنفت رحلاتها إلى عدة وجهات، كما أظهرت محركات البحث أن دبي لا تزال في صدارة اهتمامات المسافرين، حيث تأتي ضمن قائمة أكثر 5 وجهات يتم البحث عنها على الإنترنت. كما تسعى المدينة إلى تعزيز مكانتها من خلال تخفيف المزيد من الدول من قيود السفر خلال أشهر الصيف.

نلتقي قريباً

وتم التطرق أيضاً إلى جهود «دبي للسياحة» وحملاتها التسويقية في الأسواق العالمية من أجل المحافظة على التواصل المستمر مع الجمهور المستهدف في تلك الأسواق، وكي تظل دبي الخيار المفضل للمسافرين، والوجهة التي يرغبون في زيارتها عندما يصبح السفر آمناً. ومن بين تلك الحملات التسويقية «نلتقي قريباً»، وكذلك «نراكم قريباً». فضلاً عن تعاون «دبي للسياحة» مع شركائها من متخصصين في مجال التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز الاهتمام بدبي كوجهة مفضلة من خلال إطلاق مبادرات متنوعة مثل مركز الواقع الافتراضي لاستكشاف دبي.

ومن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الجلسة الافتراضية الحملات والفعاليات التي من شأنها المساهمة في تنشيط الأسواق وقطاع الضيافة خلال فصل الصيف، مثل مفاجآت صيف دبي، التي ستنطلق في 9 يوليو/تموز الجاري، حيث سيكون قطاع التجزئة قادراً على تقديم تجارب جديدة ومميزة للسكان والزوار، ولا سيما أنه أصبح بإمكان مراكز التسوق استقبال زوارها بكامل طاقتها الاستيعابية ودون أي قيود على الفئات العمرية، إضافة إلى أنه خلال هذا الصيف، ستكون دبي الخيار المفضل لقضاء العطلة بها، سواء للجمهور المستهدف من داخل الدولة أو خارجها.

كما سلّطت الجلسة الافتراضية الضوء على حُزَم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها الحكومة، وخلال الجلسة، قدّم المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إجابات واضحة لمجموعة من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة باللوائح والإجراءات الخاصة بـ «كوفيد-19»، والتي ينبغي على المسافر اتباعها قبل مغادرة الوجهة القادم منها، وعند الوصول إلى دبي.