تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد أمام الدولار في السوق غير الرسمية السبت في ظل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد، جراء فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية.

وذكر موقع بونباست دوت كوم المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي أن الدولار بيع بما يصل إلى 215500 ريال مقابل 208200 ريال الجمعة.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة دنيا الاقتصاد اليومية إن الدولار سجل 215250 ريالاً مقابل 207500 الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب في مايو/ أيار 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية ضربت الاقتصاد بشدة.

واستمر التراجع في العملة الإيرانية رغم تطمينات محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي الأسبوع الماضي بأن البنك ضخ مئات الملايين من الدولارات لتحقيق الاستقرار في سوق العملة.

وخسر الريال نحو 70 في المئة من قيمته في الشهور التالية لمايو/ أيار 2018 في ظل تهافت الإيرانيين على العملة الأمريكية خشية تأثير الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي والعقوبات على صادرات النفط الحيوية وما يترتب عليها من أضرار جسيمة بالاقتصاد.

ويسجل سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار ويستخدم في الغالب لواردات الأغذية والأدوية التي تدعمها الدولة. (رويترز)