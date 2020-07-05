402 مليون درهم مبيعات «ريبورتاج» في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت «ريبورتاج العقارية»، عن تحقيق مبيعات بقيمة 402 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2020، بنمو يصل إلى 200%، مقارنة بالنصف الأول من 2019، الذي شهد تسجيل مبيعات بقيمة 137 مليون درهم.

وتباشر «ريبورتاج» تطوير 8 مشاريع بالدولة، منها 6 مشاريع في أبوظبي ضمن مناطق مدينة مصدر، وشاطئ الراحة، وجزيرة المارية، فضلاً عن مشروعين في إمارة دبي.

وقال ناصر الخميس الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «ريبورتاج العقارية»، إن طرح الشركة مشاريع جديدة، لاسيما في دبي خلال العام الحالي، عزز زيادة المبيعات، موضحاً أن تحقيقها مبيعات قوية على الرغم من التحديات المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، يؤكد قوة واستقرار القطاع العقاري في الإمارات.

وذكر أن مبيعات «ريبورتاج» خلال الربع الثاني من العام الحالي، الذي شهد تفاقم أزمة «كورونا»، بلغت 261,6 مليون درهم، مقابل 140,3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام نفسه، ما يعكس استقرار أعمال الشركة على الرغم من التحديات.

وأوضح الخميس أن توالي الكشف عن العديد من المحفزات والمبادرات الاقتصادية منذ بداية الأزمة الراهنة، فضلاً عن تسهيلات التمويل العقاري وإلغاء مزيد من الرسوم، عزز من مبيعات الشركة، مقارنة بعام 2019 الذي شهد تحقيق مبيعات بقيمة 362 مليون درهم، بواقع 137 مليون درهم في النصف الأول، و225 مليوناً في النصف الثاني.