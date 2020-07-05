قمة الاقتصاد الإسلامي تناقش الثلاثاء مستقبل قطاع الحلال

يعقد مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي وبشراكة استراتيجية مع «رفينيتيف»، الجلسة الثانية من سلسلة الندوات الافتراضية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي يوم الثلاثاء 14 يوليو/ تموز الجاري، والتي ستقدم رؤية مستقبلية لقطاع الحلال، في ضوء اضطرابات سلاسل التوريد بسبب الإجراءات المتخذة استجابة لوباء فيروس كورونا.

وتستضيف الجلسة، الدكتورة رحاب فرج العامري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال (IHAF)، وأسماء نشأت، مدير قسم تطوير سوق الحلال في المجلس الإسلامي للغذاء والتغذية في الولايات المتحدة، والبروفيسور إر سوكوسو، المدير العام للوكالة المنظمة لضمان المنتجات الحلال في إندونيسيا. ويدير الجلسة رفيع الدين شيكوه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دينار ستاندارد»، تحت عنوان «ماذا سيكون الوضع الطبيعي الجديد لقطاع الحلال؟»، ويأتي انعقاد هذه الجلسة في ضوء تداعيات التفشي العالمي لوباء كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بعدما اتخذت أغلب دول العالم إجراءات إغلاق عام صارمة فيما يتعلق بالتحركات الداخلية والتنقل عبر الحدود، بهدف التخفيف من انتشار الوباء. وأثرت هذه الخطوات في القطاع اللوجيستي، إضافة إلى تسببها في تأثير كبير على قطاعات التجارة الدولية والسفر والسياحة. كما تباطأت عمليات سلاسل التوريد إلى حد كبير بسبب إجراءات التعقيم الإضافية الصارمة. ولا يعد قطاع الحلال محصناً ضد هذه الآثار المتوالية، إذ تُعالج وتُوزع معظم منتجات الحلال في مواقع متعددة حول العالم، ما يتسبب في اضطرابات شديدة في سلاسل التوريد.

وسيتطرق المشاركون إلى هذه التحديات، من بين التحديات الأخرى التي أحدثتها جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تدارس الإمكانات التي يمتلكها قطاع الحلال والفرص المتاحة للشركات ورواد الأعمال لابتكار حلول تعالج هذه التحديات.