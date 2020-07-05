208 عضويات في «غرفة الشارقة» خلال يونيو

بلغ عدد العضويات الجديدة والمجددة إلكترونياً التي أنجزتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال يونيو الماضي 5129 عضوية، منها 207 جديدة و4922 مجددة، محققة زيادة بنسبة 8%، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، والذي سجلت خلاله 4732 عضوية، ما عكس الكفاءة العالية في البنية التحتية الرقمية للغرفة، وجودة وسلاسة خدماتها الذكية والإلكترونية التي ساعدت قطاع الأعمال على إنجاز معاملاته بسهولة، في دلالة واضحة على استدامة نمو بيئة الأعمال في الشارقة وتنافسيتها العالية في هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بانتشار فيروس «كورونا» المستجد.

كما حققت الغرفة زيادة في عضويات المناطق الحرة خلال الفترة المذكورة بنسبة 23%، مسجلة 208 عضويات، مقارنة بـ168 عضوية العام الماضي، فيما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة 5564 شهادة في المركز الرئيسي وفروع الغرفة في خورفكان وكلباء والذيد.

حلول مبتكرة

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وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الحرص على تسخير جميع التقنيات والحلول المبتكرة، والأدوات الذكية لتحقيق النجاح، لافتاً إلى عمل جميع أقسام الغرفة باحترافية وتنسيق تامين خلال فترة العمل عن بعد، عملاً بالإجراءات الاحترازية خلال جائحة «كورونا»، خدمة لأهداف إمارة الشارقة ودولة الإمارات في مواجهة هذه الأزمة العالمية.

وأشار إلى أن غرفة الشارقة أكدت دورها شريكاً استراتيجياً داعماً لقطاع الأعمال في الإمارة خلال أزمة «كوفيد ـ 19»، من خلال التوجه الاستباقي في التحول الرقمي الكامل بنسبة 100% في خدماتها لإنجاز كافة الأعمال بتميز وجودة وسرعة عالية، للتسهيل على أعضائها والشركات المنتسبة إليها، وتوفير كافة الوسائل الممكنة لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة.

وأكد العوضي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بعودة الموظفين للعمل بنسبة 50%، خطوة مهمة على طريق عودة الحياة إلى طبيعتها.

ولفت العوضي إلى أن الغرفة أنهت كافة الاستعدادات لعودة موظفيها إلى مواقع عملهم في مختلف الإدارات والأقسام، بعد تهيئة الأجواء لبيئة آمنة، واتخاذ التدابير الاحترازية المختلفة، وتحقيق مبدأ التباعد الجسدي، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، من موظفين ومراجعين، في إطار ما ينشده للجميع وتنشده الجهات المختصة والمعنية على مستوى الدولة، ومستوى إمارة الشارقة.

وأوضح أن عودة الموظفين للعمل من المقار الحكومية، مثلت خطوة مهمة على طريق عودة الحياة إلى طبيعتها، منوهاً بكافة القرارات التي اتخذت، والمبادرات والمحفزات التي أطلقت، وأسهمت في إعادة تحريك العجلة الاقتصادية من أجل تحقيق الازدهار وتعزيز النمو عبر احتواء تأثير أزمة كورونا، لتظل إمارة الشارقة تقوم بدورها الحيوي في حركة الاقتصاد العالمي كمركز تجاري واستثماري دولي يربط كافة أسواق ومناطق العالم.

خدمات متكاملة

وتجدر الإشارة إلى أن «غرفة الشارقة» توفر لمجتمع الأعمال عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، باقة متكاملة من الخدمات تشتمل على إتمام شهادات المنشأ، والعضويات، وتصديق كافة المعاملات إلكترونياً، والتي تضم صحة التصديق على التوقيع، والكفالة الشخصية، وإذن القاصر، واستخراج صورة طبق الأصل، وموافقة ولي الأمر، والمعاملات الخارجية، إلى جانب إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع المسبق من حساب الشركة المسجلة، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الغرفة نقل خدمة «روبوت بارق» الخاص بطباعة شهادات المنشأ إلى مدخل الغرفة الرئيسي كخيار آخر للمتعاملين، فضلاً عن الربط الإلكتروني مع مراكز «تسهيل» في المنطقة الشرقية بالذيد وكلباء وخورفكان، لإتمام جميع خدمات الغرفة من تلك المراكز.