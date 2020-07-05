«اقتصادية الشارقة»: 14% نمو الرخص في خلال يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، تقرير رخص الأعمال لشهر يونيو من عام 2020، وقد بلغ إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة في إمارة الشارقة خلال شهر يونيو من العام الحالي 5206 رخص، بنسبة نمو 14 % مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي 2019، كما كشفت البيانات الصادرة من الدائرة، أن رخص الأعمال المجددة كان لها النصيب الأكبر حيث بلغ عددها 4966 رخصة بنمو 17% مقارنة بشهر يونيو 2019، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة في شهر يونيو من العام الحالي 240 رخصة، وتنوعت أنشطة أعمال الرخص الصادرة والمجددة في الإمارة لتشمل مختلف القطاعات وهو ما يؤكد على قوة اقتصاد الإمارة وثقة المستثمرين وجاذبيتها كمركز اقتصادي محلي وعالمي.

وأنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال شهر يونيو من العام الجاري 20052 معاملة، شملت 15534 معاملة في مراكز الخدمة، و3562 معاملة عبر الخدمات الرقمية للدائرة، و956 معاملة أنجزتها الدائرة عبر البريد الإلكتروني المباشر وذلك في إطار حرصها على التبسيط والتيسير على المستثمرين وتنويع نوافذ تقديم الخدمة لهم.

التحول الرقمي

وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن هذه البيانات تعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، التي تعتمد عليها الدائرة، لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مشيراً إلى حرص الدائرة على المضي قدماً في تنفيذ رؤيتها لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين والمستثمرين في القطاع الاقتصادي بالإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن التحول الرقمي في خدمات الدائرة والذي بلغ نسبة 100%، واستثمارها على مدار السنوات الماضية في تأسيس بنية رقمية متطورة ساهم في الحفاظ على سير الأعمال والخدمات في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما مكن الدائرة من إنجاز جميع المعاملات بشكل رقمي وعبر مراكز الخدمة، رغم استمرارها في إيقاف استقبال كافة المتعاملين في مبناها الرئيسي وجميع فروعها منذ نهاية مارس وحتى الآن.

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وأضاف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن هذه البيانات تؤكد النمو المستمر لاقتصاد الإمارة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في المناخ الاقتصادي لإمارة الشارقة، وارتفاع وتيرته بجميع القطاعات التي حققت تطوراً كبيراً، وذلك وسط مؤشرات إيجابية تظهر تواصل النمو الاقتصادي في العام الجاري.

نمو مستدام

وأكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة، والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية، وذلك إضافة إلى منظومة من المحفزات، كما أن البدء بتطبيق المرحلة الثانية خلال الأيام الماضية وإعادة فتح المزيد من الأنشطة بعد التأكد من التزامهم بتطبيق جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها أدى لتنشيط الوضع الاقتصادي.



وأشار الخميري إلى أن مراكز الخدمة والتي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، تعمل وبشكل متناغم مع الدائرة على توفير مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر أساسية لمزاولة الأعمال في الإمارة، وهو ما يسهم في توفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة من خلال تقديم خدمات نوعية مبسطة، جاذبة للمستثمرين ومحفزة للبيئة الاقتصادية في الإمارة.

وأكد أن توفير الدائرة للخدمات الرقمية المتطورة وتوظيف أحدث تقنيات الاتصال عن بعد للتواصل مع الشركاء وجمهور المتعاملين وضمان تقديم الخدمات لهم بكل سلاسة وأمان، ساهم في تشجيع وتحفيز أعمالهم وتوسيع تجارتهم وأنشطتهم الاقتصادية في الإمارة.

ودعا الخميري المتعاملين من مختلف القطاعات للاستفادة من الخدمات الرقمية للدائرة وإنجاز معاملاتهم من خلال بوابة الدائرة الإلكترونية أو من خلال التطبيقات الذكية التابعة لها، كما وأكد أن قرار إعفاء قيمة ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية والذي تم الإعلان عنه ضمن المحفزات الاقتصادية التي أطلقها المجلس التنفيذي في الإمارة لا يزال سارياً حتى 31 ديسمبر 2020.