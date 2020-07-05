شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تراجع واردات الوقود المصرية إلى 209 مليون دولار أبريل الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، أن الواردات المصرية من الوقود حققت تراجعا ملحوظا خلال شهر إبريل الماضي، حيث بلغت جملة أهم واردات الوقود المصرية نحو 209 مليون و235 ألف دولار، مقابل 880 مليون و532 ألف دولار في أبريل من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 671 مليون و297 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من البترول توزعت بين واردات البترول الخام وبلغت قيمتها 119 مليون و93 ألف دولار في أبريل الماضي، مقابل 227 مليون و33 ألف دولار في أبريل عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 107 مليون و940 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا الواردات المصرية من منتجات البترول، وبلغت قيمتها 71 مليون دولار في أبريل الماضي، مقابل 592 مليون و454 ألف دولار في أبريل عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 521 مليون دولار، أما واردات الفحم بأنواعه فقد بلغت نحو 17 مليون دولار في أبريل الماضي، مقابل 57 مليون دولار في أبريل عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 40 مليون دولار.

وقد بلغت قيـمة العجز فى الميـزان التجارى 2.36 مليار دولار خلال شهر أبريل 2020 مقابل 4.28 مليار دولار لنفـس الـشهر مـن الـعام السابـق بنسـبـة انخـفاض قدرها 45%، وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 40.1٪، حيث بلغت 4.19 مليار دولار خـلال شهر أبريل الماضي، مقابل 7 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.