شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخدم شركات التأمين "الذكاء الاصطناعى" فى الكشف عن عمليات الاحتيال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الطلب على المزيد من الأمن الالكترونى في السنوات الأخيرة حتى بين المواطنين العاديين،وينطبق هذا بشكل خاص على المعلومات الشخصية والمالية للشخص، التي يجد المحتالون باستمرار أساليب جديدة لاختراق الحسابات للعثور عليها، وهذه الحاجة إلى الأمن زادت أيضاً في قطاع التأمين، وتقوم العديد من شركات برامج الذكاء الاصطناعي ببيع حلول لكشف الغش في المطالبات إلى قطاع التأمين، وبحسب ما ذكره الاتحاد المصرى للتامين في نشرته الأسبوعية فقد استخدمت كبرى شركات التأمين برامج الكشف عن الاحتيال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ومن هذه النماذج في واحدة من أكبر شركات التأمين على الحياة في فرنسا، تم اعتماد برنامجًا للكشف عن الاحتيال يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث عملوا مع شركة Darktrace التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها لتوظيف حل يمكن أن يساعدهم على اكتشاف التهديدات من مجرمي الإنترنت المحترفين والتعامل معها، و أفادت الشركة منشئة البرنامج أن شركة التأمين كانت معنية في المقام الأول بمراقبة شبكتها بأكملها والقدرة على احتواء التهديدات الناشئة قبل أن تصبح مشكلة أكبر.

ونموذج آخر وهو شركة تأمين أمريكية كبيرة أخرى اعتمدت برمجيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال، حيث أرادت الشركة إتمام عملية الكشف عن الاحتيال الخاصة بمطالباتهم ولكنها أيضًا تفهم السياق المحيط بالاحتيال المكتشف، فاختاروا تقنية شركة Shift Technology كبائعهم المفضل لإتمام هذه العملية وأصبحت أول شركة تستخدم حلول برامج FORCE من "Shift Technology" ، وذكرت شركة التأمين أنها ستكون قادرة على تحسين تحقيقاتها الخاصة من خلال التركيز على المطالبات الأكثر إثارة للشبهات مع مسارات تحليلية محددة سلفا.

وفيما يتعلق بصفقة الشركة مع الشركة منشئة البرنامج، قال Rob Thomas، النائب الأول للرئيس لتحليلات المطالبات والتمويل التابعة لشركة التأمين من خلال الشراكة مع شركة البرامج، ستعمل الشركة على تحسين جهودها الخاصة في التحقيقات من خلال التركيز على الحالات الأكثر شبهة مع مسارات محددة مسبقًا للتحقيق"، وهذا يعني أن شركة التأمين أرادت ضمان التحقيق في جميع أساليب الاحتيال المعروفة ضمن مطالباتها. ويترتب على ذلك أنهم سعوا إلى الحصول على برمجيات قوية لقدرتها على عرض سياق لحالات الاحتيال الملحوظة والتوجيه نحو الحل السليم.

الذكاء الاصطناعى والتأمين على السيارات

وتوفر بعض شركات التأمين على السيارات للمتقدمين القدرة على تتبع سلوكهم في القيادة ، باستخدام أجهزة إنترنت الأشياء في سياراتهم، و يمكن تثبيت هذه الأجهزة في السيارة مباشرة أو تنزيلها على هاتف ذكي يمكن للسائقين تركه في سيارتهم أثناء القيادة، وغالبًا ما تلتقط أجهزة إنترنت الأشياء لتتبع سلوك القيادة مدى سرعة السائق، وحالته أثناء القيادة، ومدى مفاجأة توقفه، ثم يتم إدخال هذه البيانات في برنامج تحليلات تنبؤية تضع درجة من نوع ما تقيم السائق على مقدار المخاطر التي يشكلها لشركات التأمين، وعندئذ يمكن لشركة التأمين على السيارات أن تستخدم هذه المعلومات ، لتقرر ما إذا كانت ستضم أو لا مقدم الطلب ضمن عملائها وما هي تكلفة بوليصة مقدم الطلب ، و يمكن لشركة التأمين أيضًا تعديل سعر بوليصة العميل الحالية بناء على سلوك القيادة الجيد أو السيئ، أو تقليل أو زيادة أقساط التأمين التي يدفعها العميل، على التوالي.

وتقدم شركة أمريكية برنامجًا للتأمين على السيارات يسمى Snapshot حيث يقدم للعملاء مستشعر IoT الذي يمكن وضعه في السيارات لجمع البيانات حول عادات القيادة الفردية، مثل مدى قوة انكسار السائق أو مدى اتساع دورانه. تدعي الشركة أنها تستخدم بيانات مستشعر IoT هذا مع البيانات الديموغرافية للعملاء لتقديم معدل تأمين على السيارات للعملاء مصمم خصيصًا لهم، وتسمح بعض شركات التأمين على السيارات لعملائها بالتقاط صور لأضرار سيارتهم باستخدام هواتفهم الذكية، ويمكن بعد ذلك تحميل هذه الصور إلى نظام شركة التأمين وتشغيلها من خلال جهاز تفاعلي مقترن بقدرات التحليلات التنبؤية، استنادًا إلى تلف السيارة ونوعها وطرازها ، يمكن أن يوفر هذا البرنامج تقديرًا للمبلغ الذي يجب على شركة تأمين السيارات دفعه للعميل عند مطالبته. يمكن أن يقلل هذا من الوقت الذي يستغرقه العملاء لتلقي دفعاتهم وتقليل تسرب المطالبات ، مما يوفر أموال شركات التأمين.

Advertisements

الذكاء الاصطناعى والتأمين على المنازل والأعمال

وقد تستخدم شركة التأمين على المنزل برنامج الرؤية الآلية للتشغيل عبر صور الأقمار الصناعية لممتلكات ما لتحديد ما إذا كانت الممتلكات عرضة للفيضانات ، و شركة Cape Analyticsهي مورد برامج رؤية آلية بارزة لتحليل صور الأقمار الصناعية، عملت إحدى شركات التأمين معها لتحسين إدارة مخاطر الكوارث في المنازل والشركات التي تقدم طلبات إعادة التأمين. كان هذا لتعزيز أعمالهم في إعادة التأمين.

الذكاء الاصطناعي في التأمين الصحي

وتقوم بعض شركات التأمين والرعاية الصحية بتطوير منصات برمجية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي ، لاقتراح عادات وسلوكيات صحية وقائية للمرضى، قد يتضمن ذلك توصيات حول الاستراتيجيات الغذائية أو التمارين التي يمكن أن تساعد بدورها على تقليل التكاليف من مشاكل الرعاية الصحية ، التي يمكن الوقاية منها والتي تسببها العادات غير الصحية، ويشير الباحثون أنهم يطورون برنامج التعلم الآلي لتحليل مطالبات التأمين الصحي للتنبؤ بحالات الاحتيال.