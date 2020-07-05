شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للأدوية: توفير عقاقير بروتوكول علاج الكورونا فى 57 صيدلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالشركة المصرية لتجارة الأدوية ، التابعة للشركة القابضة للأدوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،أن الشركة نجحت فى توفير كافة العقاقير والأدوية التى يتم استخدامها فى علاج مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، سواء من خلال الشركات المحلية الخاصة والعامة ، أو من خلال استيرادها من الشركات المصنعة لها .

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" إنه يتم توفير أدوية الهيدروكين وحقن "الاكتمرا" من الخارج، وهناك رصيد كاف منها فى الشركة ، ويتم عرضها للجمهورعبر 57 صيدلية ، تابعة للشركة فى مختلف المحافظات ، موضحا إنها متوفرة وتصرف بروشتة رسمية من الاطباء المعالجين، وبالفعل تلاحظ انخفاض الزحام على الصيدليات للحصول على تلك الأدوية.

وأشار إنه فيما يتعلق ببقية الأدوية سواء الزنك، أو الفيتامينات المختلفة يتم توفيرها من الشركات المحلية التى ضاعفت طاقتها ،ولا سيما أن الأزمة كانت بمثابة فرصة للشركات لمضاعفة إنتاجها وبيعه .

يشار أن شركات القابضة للأدوية قامت بزيادة إنتاجها وطاقتها؛ لتوفير بعض الأدوية للمواطنين ، إلا إن بعضها لم يستغل الأزمة بشكل كاف لتحقيق أرباح كبيرة ،وتوفير بعض الأدوية المطلوبة فى السوق نتيجة الإجراءات الروتينية المعقدة ، وعدم الحصول على ترخيص إنتاج بعض الأدوية.

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