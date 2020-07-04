شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. تغيير 22 رئيس شركة غزل ونسيج وملابس تابعة للقابضة للقطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع الأعمال العام، إنه تم تغيير 22 رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لـ22 شركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك تأكيدا لانفراد ”الخليج 365” قبل عدة أيام تحديدا يوم 25 يونيو الماضى بخطة التغيير الشاملة لرؤساء الشركات التابعة، والقابضة التى سيتم تنفيذها وفق توجيهات الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، للدفع بدماء جديدة فى الشركات وقيادات شابة.

وبحسب المصادر، فإن الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، قام بإبلاغ رؤساء الشركات الحاليين، اليوم السبت، بقرار تغييرهم، وبالتالى الرحيل من مناصبهم على أن يدير الشركات الأعضاء المنتدبين الحاليين في الشركات، في حين تم تعيين عددا من القيادات الجديدة منهم الدكتور أحمد عمرو، لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وسيشرف على شركة المحلة للصباغة، وتعيين نادية أحمد رئيسا لشركة كفر الدوار والمجموعة التى ستنضم لها وهى شركات ستيا والسيوف والأهلية وتعيين قيادة جديدة بشركة دمياط للغزل.

وتشمل أبرز التغييرات تغيير رؤساء شركات الدقهلية، وميت غمر والشرقية، ودمياط والمحلة، وكفر الدوار ومصر الوسطى وغزل شبين والدتا للغزل، وتغيير مسمى رئيس الشركة الأهلية مع استمرار يوسف أحمد، رئيس شركة الوجة القبلى للغزل والنسيج.

أوضحت المصادر، أنه من المنتظر استمرار الأعضاء المنتدبين في قيادة الشركات، لحين دمجها في 9 شركات، وتعيين 9 قيادات جديدة لها بجانب تعيين رئيس جديد لشركة القطن التى ستضم كل شركات القطن التابعة.