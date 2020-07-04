شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الريال الإيرانى لمستوى قياسى بسبب كورونا والعقوبات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الريال الإيرانى، إلى مستوى منخفض جديد أمام الدولار، فى السوق غير الرسمية، اليوم السبت فى ظل الضغوط التى يتعرض لها الاقتصاد جراء فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية، وذكر موقع بونباست دوت كوم المتخصص فى أسعار الصرف الأجنبى أن الدولار بيع بما يصل إلى 215500 ريال مقابل 208200 ريال أمس الجمعة.

وقال الموقع الالكترونى، لصحيفة دنيا الاقتصاد اليومية، أن الدولار سجل 215250 ريالا مقابل 207500 الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، انسحب فى مايو 2018 من الاتفاق النووى المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية ضربت الاقتصاد بشدة.

وساهم تراجع أسعار النفط، وانحسار النشاط الاقتصادى العالمى فى اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية داخل البلاد التى سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا فى الشرق الأوسط.

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واستمر التراجع فى العملة الإيرانية، رغم تطمينات محافظ البنك المركزى الإيرانى عبد الناصر همتى الأسبوع الماضى بأن البنك ضخ مئات الملايين من الدولارات لتحقيق الاستقرار فى سوق العملة.

وخسر الريال، نحو 70 بالمئة من قيمته فى الشهور التالية لمايو 2018، فى ظل تهافت الإيرانيين على العملة الأمريكية خشية تأثير الانسحاب الامريكى من الاتفاق النووى والعقوبات على صادرات النفط الحيوية وما يترتب عليها من أضرار جسيمة بالاقتصاد.

ويسجل سعر الصرف الرسمى 42 ألف ريال للدولار، ويستخدم فى الغالب لواردات الأغذية والأدوية التى تدعمها الدولة.