توفى بعد تعافيه من كورونا.. تفاصيل وفاة وزير الاقتصاد الأسبق

كتب: ضياء السقا

توفى اليوم السبت، الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب، وستشيع جنازته بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

من جانبه، نفى عمرو السعيد، نجل الفقيد، وفاة والده متأثرا بفيروس كورونا.

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وأوضح عمرو في منشور له عبر صفحته الشخصية، أن والده أجرى 4 مسحات بعدها جاءت نتيجتها سلبية، إلا أنه خلال تواجده بالمستشفى في غرفة عادية خارج العزل، تدهورت حالته الصحية فجأه لأسباب تتعلق بالقلب والجهاز الهضمي، وظل على أجهزة التنفس الصناعي، حتي توفى ظهر اليوم.

والدكتور مصطفى من مواليد 1 يوليو 1933 بمركز ديرب نجم بالشرقية، وتولى وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 1982 وحتى 1985، ونجح عام 1979 بعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السابعة "مركز شرطة ديرب نجم" عن مقعد الفئات، ثم تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ عام 2005.

وحصل الراحل على جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة في عام 1980.