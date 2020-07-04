شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون تكشف أسباب استحواذها على 62% من سوق المحافظ الالكترونية عبر المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت فودافون مصر على أكبر حصة سوقية من المحافظ الالكترونية عبر الهاتف المحمول بنسبة بلغت 62% من إجمالى المحافظ، وبعدد معاملات بلغت 86% وذلك وفقا للتقرير الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات. وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون 62.7%، اورانج 25%، اتصالات 12%، وى 0.3%، بينما جاء توزيع عدد المعاملات الإلكترونية بالترتيب: فودافون 86.5%، اورانج 8.5%، اتصالات 4.5%، وى 0.5%.

وعلق المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الحكومية والخارجية بفودافون مصر قائلا:"بداية من 2013، ركزت فودافون على مستقبل الدفع الإلكترونى فكانت من السباقين فى تخطيط وتطوير خدمات الدفع الإاكترونى عبر الهاتف المحمول، لذا استحوذت على الحصة الأكبر من القيمة السوقية للمحافظ الالكترونية، حيث وصل عدد مستخدمى "فودافون كاش" أكثر من 7 ملايين مستخدم فى مصر.

وأضاف عصام فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن فودافون تنفذ استراتيجية توسعية تهدف إلى دعم خدمات الدفع الإلكترونى والتى تشهد طفرة فى الأداء والتطوير، حيث قامت بتقديم خدماتها للسحب والإيداع عبر منظومة تحويل الأموال من خلال فودافون كاش، وذلك بالتعاون مع كلًا من "بنك الإسكندرية" و"ماستركارد" و"فوري" "أمان" لتصبح عندها أكبر شبكة توزيع معتمدة.

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وأشار عصام إلى رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه مصرى، والمعاملات الشهرية التى تمت مضاعفتها لتصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، بجانب رفع حد تخزين الأموال على المحفظة ليصل إلى 50 ألف جنيه مصرى وساعد على نجاح انتشار منافذ "فودافون" على مستوى الجمهورية ووجود اكثر من 130 الف منفذ وماكينات صرف إلى فى جميع أنحاء الجمهورية.

كما أشار إلى قدرة "فودافون مصر" على دعم التحول الرقمى للخدمات ومؤازرة الدولة خلال الأوضاع الحالية وتيسير حياة المواطنين، حيث أعلنت "فودافون" فى وقت سابق ومنذ بداية أزمة "كورونا" إمكانية التسجيل لاستخدام المحفظة الإلكترونية من المنزل بالرقم القومى فقط، وذلك دعما لمنظومة الدفع الرقمى فى مصر بما يتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزى للحد من التعامل النقدى وتحويل الخدمات إلى النمط الرقمى خلال الفترة الراهنة.

وقال عصام أن خدمة "فودافون كاش" تتيح سداد الفواتير والمستحقات الخدمية مثل المياه والكهرباء والغاز وأية مصروفات تعليمية، بالإضافة أيضا إلى اتاحة خدمات التبرعات للمؤسسات المختلفة والتسوق عبر الانترنت وخدمة النفقات الشهرية وصرف معونة الحكومة المصرية للعمالة اليومية. وقال أن تطبيق "أنا فودافون" يقدم منظومة خدمية بديلة للعملاء دون الحاجة للاتصال بمركز دعم العملاء أو التوجه للفروع والمتاجر.