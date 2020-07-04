الاقتصاد

بتروجت تنهى تنفيذ مشروع تسهيلات نزع الكبريت بالخليج العربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركه بتروجت فى تحقيق إنجاز جديد، تمثل فى إنهائها لأعمال تنفيذ وتشغيل مشروع تسهيلات نزع الكبريت بمنطقة الخليج العربى، وهو المشروع الذى يهدف لإنتاج 435 مليون برميل يوميًا، من المياه منزوعة الكبريتات واللازمة لحقن الأخبار وذلك فى اطار التوجه الخاص بوزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والهادف إلى فتح مجالات عمل جديدة لشركات القطاع خارج مصر وخاصة فى منطقة الخليج العربى. 

 

ويعتبر هذا المشروع هو الأول من نوعه من حيث حجم الأعمال والتقنية الفنية المستخدمة فى المشروع وهى تقنية الترشيح بتكنولوجيا النانو والتى تعد من أحدث الطرق الفنية المستخدمة فى استخلاص وفصل الكبريت بالإضافة إلى المدة الزمنية المحددة للتنفيذ

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وفى هذا الإطار نجحت الشركة فى إنهاء أعمال تنفيذ المشروع فى زمن قياسى وبأعلى درجات الجودة العالمية مع إتباع أحدث ضوابط السلامة والصحة المهنية المطبقة فى تلك النوعية من المشروعات المتخصصة ولتنجح فى تقديم نموذج مشرف لشركات قطاع البترول خارج مصر، وبما يتماشى مع خبرات الشركة السابقة فى التواجد فى الأسواق الخارجية. 

 

كما نجحت الشركة فى استكمال أعمال التنفيذ الخاصة بالمشروع متغلبة على تحدى كبير ألا وهو ظروف جائحة فيروس والتى مثلت تحديًا كبيرًا للشركة فى استكمال الأعمال مع المحافظة على سلامة جميع العاملين بالمشروع وتطبيق كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من خطر الإصابة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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