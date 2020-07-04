أخبار الاقتصاد اليوم: 859 ألف مستفيد من المبادرة الرئاسية للتأمين على العمالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 4-7-2020، العديد من الأحداث الهامة منها إعلان البنك المركزى عن نتائج المبادرات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

البنك المركزى: 859 ألف مستفيد من المبادرة الرئاسية للتأمين على العمالة الحرة

كشف البنك المركزى المصرى عن أن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأمين على العمالة الحرة من خلال شهادات "آمان" بلغ بنهاية مارس الماضى نحو 859 ألف مواطن بإجمالي مبالغ قدرها 858 مليون جنيه، شارك فيها 4 بنوك هي الأهلى ومصر و القاهرة والبنك الزراعى بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة.

وتعد شهادات آمان، تغطية تأمينية فى صورة شهادة ادخارية للفئات المهشمة، وتم إصدارها بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير تغطية تأمينية لهذه الفئات والمتمثلة فى العمالة الحرة ، والشهادة مقسمة لشرائح تبدأ من 500 جنيه كأقل سعر للشهادة وتصل إلى 2500 جنيه أعلى سعر لها ومدتها ثلاث سنوات بفائدة 16% سنويا ويمكن استردادها في أي وقت.

البنك المركزى: حجم تمويلات مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 180 مليار جنيه

حققت مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي أطلقها في يناير 2016، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أرقاما قياسية على صعيد حجم التسهيلات والقروض الممنوحة أو عدد المستفيدين منها بنهاية مارس الماضي.

وكشفت إحصاءات للبنك المركزي المصري، عن أن حجم الزيادة في محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نهاية مارس 2020 نحو 181 مليار جنيه، فيما تجاوز عدد المستفيدين من تلك القروض والتسهيلات أكثر من مليون و44 ألفا و374 مستفيد.

وأوضحت أن حجم التمويلات التي حصلت عليها المشروعات والمنشآت الصغيرة بلغ بنهاية مارس الماضي 5ر97 مليار جنيه، حصل عليها 107 آلاف مستفيد، بينما بلغ حجم التمويلات التي ذهبت إلى المشروعات والمنشأت المتوسطة 3ر57 مليار جنيه، وجهت لنحو 8 آلاف مستفيد، وبلغ حجم التمويل الذي حصلت عليه المشروعات والمنشآت متناهية الصغر 2ر26 مليار جنيه، حصل عليها نحو 930 ألف مواطن ومنشأة متناهية الصغر.

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القومى للإدارة يعقد اللقاء الثالث لخريجات برنامج القيادات النسائية الأفريقية

عقد المعهد القومى للإدارة -الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- اللقاء الثالث ضمن سلسلة الندوات التي قدمها المعهد عبر شبكة الانترنت لخريجات برنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية بمشاركة خمسين سيدة أفريقية.

وأوضحت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن اللقاء الثالث جاء بالتنسيق مع ثلاث جهات عالمية تتمثل في معهد إدارة الابتكار العالمى ومؤسسة انوفيتى ومركز IXL تحت عنوان: " كيفية تطبيق عشره مبادئ ابداعية لإحياء منتجاتك وخدماتك ونموذج أعمالك" ، متابعه أن تلك السلسلة من الندوات التدريبية الإلكترونية تأتي استكمالًا لجهود المعهد القومى للإدارة التدريبية والتى يقدمها للأشقاء بالقارة الأفريقية من خلال شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا (تنمية)، والتى قام المعهد بإطلاقها في أبريل الماضى وصدقت عليها الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقى.

"القومى للاتصالات": 13.5 مليون محفظة إلكترونية فى مصر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريراً عن مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، والتي تبلغ 13.5 مليون محفظة إلكترونية على مستوى الجمهورية، وتقوم بعدد 4.8 مليون معاملة إلكترونية شهرياً.

وجاءت أكثر 3 خدمات استخداماً في تلك المعاملات من قبل المشتركين كالاتي:

الإيداع والسحب النقدي من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول: ويتم ذلك بشكل مباشر إما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول، أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك بنسبة بلغت 35% من إجمالي عدد العمليات شهرياً.

التحويلات: أي تحويل مبالغ مالية من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة إلكترونية أخرى من محافظ الهاتف المحمول بنسبة بلغت 33% من إجمالي عدد العمليات شهرياً.

جهاز الاتصالات يكشف عن 6 إجراءات لدعم معاملات الدفع الإلكترونى عبر الموبايل

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعدة إجراءات لتحفيز استخدام معاملات الدفع الإلكترونية في خدمات الاتصالات، وتنسيق المبادرات مع جهات الدولة المختلفة للحث على استخدام الوسائل الرقمية لإجراء واتمام المعاملات المالية إلكترونيا، كالتالي:

التنسيق مع شركات المحمول لإطلاق عرض 30 ضعف الشحن عند شحن الرصيد إلكترونيا (باستخدام التطبيق الخاص بكل شركة أو المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول)، مما أدى إلى زيادة عدد العملاء المستخدمين لخدمة الشحن الإلكتروني بنسبة 30% بعد العرض.