شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تختتم غدا الجلسات النقاشية حول "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تختتم غدًا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة فى مشروع رواد 2030 سلسة الجلسات النقاشية حول "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية" وذلك بمشاركة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهى السلسة التى انطلقت السبت الماضى؛ برعاية الوزيرة وشارك بها نخبة من الوزراء والمتخصصين فى مجال ريادة الأعمال.

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وفى هذا الإطار قالت د. هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن جلسات هذا الأسبوع أتت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ اعترافًا منها بالحاجة إلى تحسين فرص وصول المشروعات الصغيرة إلى التمويل وسُبل الائتمان.

وأوضحت السعيد أن ريادة الأعمال تؤدى دورًا مهمًا في الاقتصادات العالمية، كونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية وضعت عددًا من البرامج التنفيذية المحددة فى خطط العمل المرحلية وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة (2018/2019-2021/2022) تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 فى تشجيع التكنولوجيا والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتحفيز ريادة الأعمال.