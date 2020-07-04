انفوجراف.. 6 خطوات لتسجيل المحافظ الإلكترونية مجانا عبر الهاتف المحمول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تسجيل المحافظ الألكترونية للهاتف المحمول مجانًا، وباستخدام وسائل التعرف الألكترونية (التطبيق الخاص بكل شركة أو الكود (*USSD#) الخاص بكل شركة، ذلك ‏فى اطار الاجراءات الخاصة لتحفيز استخدام معاملات الدفع الالكترونى فى خدمات الاتصالات. وخطوات التسجيل الذاتى للاشتراك بالمحافظ الألكترونية بالهاتف المحمول: وخطوات التسجيل الذاتى للاشتراك بالمحافظ الألكترونية بالهاتف المحمول: 1-تحميل التطبيق/أو إدخال كود (USSD) الخاص بالشركة التابع لها خط الهاتف المحمول. 2-الضغط على التسجيل فى خدمة المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول. 3- إدخال الرقم القومى الخاص بالعميل. 4- تحديد الرقم السرى المكون من 6 أرقام وإعادة إدخاله للتأكيد. 5- قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة جيدا، ثم الموافقة عليها إذا رغبت فى استكمال الخطوات. 6- استلام رسالة بنجاح التسجيل، والتوجه لأقرب فرع خلال 90 يوما لتوقيع عقد الخدمة وتجنب إغلاق المحفظة الخاصة بك. Advertisements كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أصدر تقريرًا عن مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول اليوم، وتبلغ 13.5 مليون محفظة إلكترونية على مستوى الجمهورية، وتقوم بعدد 4.8 مليون معاملة إلكترونية شهريًا.

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