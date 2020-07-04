شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: 859 ألف مستفيد من المبادرة الرئاسية للتأمين على العمالة الحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البنك المركزى المصرى عن أن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأمين على العمالة الحرة من خلال شهادات " آمان" بلغ بنهاية مارس الماضى نحو 859 ألف مواطن بإجمالي مبالغ قدرها 858 مليون جنيه، شارك فيها 4 بنوك هي الأهلى ومصر و القاهرة والبنك الزراعى بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة.

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وتعد شهادات آمان، تغطية تأمينية فى صورة شهادة ادخارية للفئات المهشمة، وتم إصدارها بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير تغطية تأمينية لهذه الفئات والمتمثلة فى العمالة الحرة ، والشهادة مقسمة لشرائح تبدأ من 500 جنيه كأقل سعر للشهادة وتصل إلى 2500 جنيه أعلى سعر لها ومدتها ثلاث سنوات بفائدة 16% سنويا ويمكن استردادها في أي وقت.

وتوفر الشهادة تعويض قدره 10 آلاف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية ، و 50 ألفا للوفاة نتيجة حادث وتصل إلى 250 ألف جنيها كحد أقصى ، ويسمح بشراء 5 شهادات كحد أقصى بقيمة 2500 جنيه، كما تتميز هذه الشهادة الادخارية كونها توفر معاشا لأسرة المتوفى بقيمة تتراوح ما بين 200 جنيه و1000 جنيه.