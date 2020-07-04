شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب مستقرة اليوم السبت وعيار 21 يسجل 796 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الذهب اليوم السبت 4-7-2020 ، استقرار ملحوظ قياسا على أسعار أمس، إذ سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر 796 جنيها للجرام من عيار21 وهو الأكثر تداولا في مصر.



أسعار الذهب.. أسعار الذهب..

عيار 18 : 682 جنيه للجرام

عيار 21 : 796 جنيها للجرام

عيار 24 : 909 جنيها للجرام

الجنيه الذهب : 6636 جنيها

السعر العالمي : 1776 دولار.

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وانخفضت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة بعد مكاسب حققتها خلال الأسبوع، إذ صار المستثمرون أقل تفاؤلا حيال آفاق انتعاش الاقتصاد العالمي بسبب قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وبعد استقرار إلى حد كبير عند الفتح، فقد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الزخم خلال الجلسة، إذ قادت الخسائر أسهم شركات صناعة السلع الشخصية والمنزلية والتعدين وصناعة السيارات والبنوك.وأغلق المؤشر القياسي على انخفاض 0.8 بالمئة، إذ كان نشاط التداول ضعيفا بسبب عطلة بالسوق الأمريكية. وسجل المؤشر زيادة أسبوعية اثنين بالمئة.

تدعمت الأسواق هذا الأسبوع بفعل آمال في لقاح لكوفيد-19 ومؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة الصحية، لكن المستثمرين صاروا أقل تفاؤلا حيال تحقيق مزيد من المكاسب بعد أن سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا عالميا جديدا في عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 يوم الخميس.

وأظهر مسح خاص أن قطاع الخدمات الصيني نما في يونيو حزيران بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات، إذ أنعش تخفيف إجراءات الإغلاق العام طلب المستهلكين، رغم أن الشركات لا تزال تقلص الوظائف.

وأفادت قراءة نهائية لنشاط الأعمال في منطقة اليورو بأن الضرر الناجم عن فيروس كورونا انحسر بشكل كبير الشهر الماضي، إذ فتحت شركات أكثر أبوابها وتشجع المواطنون على الخروج، لكن هناك شكوك بشأن وتيرة التعافي في الوقت الذي تعيد فيه بعض البلدان في أوروبا فرض قيود بسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19.