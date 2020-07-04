شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اسعار مواد البناء اليوم السبت .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مواد البناء بالأسواق المحلية اليوم السبت 4 – 7 – 2020 استقرارا فى أسعار جميع الخامات المحلية وذلك وفقا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكدت الشعبة أن أسعار حديد التسليح في المصنع لتتراوح بين 9200 – 9700 جنيه للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 جنيه.

وأضافت الشعبة أن أسعار الأسمنت ، سجلت 620 - 670 جنيها للطن من المصنع، و السعر للمستهلك بين 690- 730 جنيها للطن ، بينما الجبس يتراوح بين 550 - 650 جنيها للطن، في حين يتراوح سعر الطوب الأحمر بين 700-900 جنيه للألف طوبة بينما سجلت أسعار الرمل 60 - 100 جنيه.

Advertisements

والجدير بالذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أكد أن متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاند العادي المعبأ في شيكارة 50 كجم 42 جنيه في شهر مايو الماضي، وذلك بدون تغيير عن شهر إبريل الماضي، بينما كان متوسط سعر البيع نحو 48 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 12.5%.

وأضاف الجهاز أن سعر بيع حديد التسليح المبروم بلغ "10م، 13، 16" للطن نحو 10 آلاف و415 جنيه في شهر مايو الماضي، مقابل 12 ألف و150 جنيه في شهر مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 14.27%، بينما لم يتغير متوسط سعر البيع الخاص بشهر مايو عن شهر إبريل السابق له.

وتضمنت البيانات متوسط سعر بيع الزجاج المسطح المنقوش 3 مم أبيض 79 جنيه للمتر المسطح في شهر مايو الماضي، مقابل 80 جنيه في شهر إبريل الماضي، بنسبة تراجع قدرها 1.25%، بينما كان متوسط سعر البيع 80.70 جنيه في شهر مايو من عام 2019، بنسبة تراجع قدرها 2.11%.