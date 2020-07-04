شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم السبت.. 26 -28 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن، سوق الدواجن يشهد استقرارا مع انخفاض الطلب عليها مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، كما استقر سعر كرتونة البيض عقب إعلان رفع حظر التجوال، وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة إن أسعار الدواجن سجلت اليوم السبت 4- 7 – 2020 ، 24 جنيها للكيلو من المزرعة، موضحا أن السعر للمستهلك يترواح بين 26 – 28 جنيها على حسب المنطقة .

وأضاف السيد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الدواجن البلدى سجلت 29 جنيها من المزرعة ويترواح سعر المستهلك بين 33 – 34 جنيها، مضيفا أن سعر كرتونة البيض 25.5 للكرتونة في المزرعة والسعر للمستهلك 30 – 32 جنيها .

بينما سجلت الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا يصل سعرها للمستهلك 35 جنيها بالنسبة للدجاجة وزن 1 كجم ، موضحا أن وزنها قبل الذبح يكون 1.5 كجم تقريبا

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يذكر أن وزارة الزراعة، ممثلة الإدارة العامة للزراعات المحمية، تتابع زيادة معروض السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والدفع بسيارات المتحركة بسعر مخفض يصل إلى 25 %، لرفع العبء عن المواطن.

وأكد المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية، والدفع بالعديد من المنافذ المتنقلة وزيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم، بلدى وسودانى ومجمد، والدواجن بأنواعها " البط، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان" وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الاخرى، بسعر مخفض وتخفيضات تصل لـ25%، لتخفيف العبء عن المواطنين.