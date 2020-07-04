5 تريليونات دولار إجمالى القيمة المضافة للاقتصاد الرقمى فى الصين خلال 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي في الصين 35.8 تريليون يوان (حوالي 5.07 تريليون دولار) خلال عام 2019، بما يمثل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بزيادة 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.
وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات –في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن الاقتصاد الرقمي الصيني نما بنسبة 15.6% العام الماضي، وأن القيمة المضافة للصناعة الرقمية بلغت 7.1 تريليون يوان (1.005 تريليون دولار) في عام 2019، بزيادة11.1% مقارنة بعام 2018، في حين تم تسجيل 28.8تريليون يوان (4.07 تريليون دولار) من القيمة المضافة عبر صناعات أخرى من خلال تطبيق التقنيات الرقمية، بما في ذلك الزراعة والتصنيع و قطاعات الخدمات.
وأضافت الأكاديمية الصينية أن الاقتصاد الرقمي لبكين وشنجهاي شكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في المدينتين.
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