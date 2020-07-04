شكرا لقرائتكم خبر عن مطورون يستهدفون الاستثمار بأراضى شركات قطاع الأعمال بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس فتح الله فوزى،نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إنه سيتم ترتيب لقاء من أعضاء لجنة التشييد بالجمعية مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بداية الأسبوع المقبل، للتعرف أكثر على تفاصيل الأراضى العقارية التى طرحها الوزير خلال لقائه مع الجمعية خلال الأسبوع الماضي، مضيفا :"نريد التعرف على حجم الأراضى الحكومية المطروحة للتطوير العقاري، وأماكنها بالمحافظات المختلفة، وخطة طرحها للمطورين، لتحديد الفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ فى الوقت الحالي".

وأضاف "فوزي"، لـ"الخليج 365"، أن وزير قطاع الأعمال طرح خلال الاجتماع فرص مغرية لأراضى عقارية تابعة لشركات الوزارة فى الصعيد، حيث تتميز تلك الأراضى بارتفاع قيمتها والإقبال عليها، فمثلا بمحافظة أسيوط هناك قطع أراضى بمنطقة وسط البلد تشهد إقبالاً ضخماً، ويصل سعر المتر أغلى من القاهرة، كما تتميز تلك الأراضى بوجودها داخل الكتل السكنية وفى المساحة التى لا تتوافر فيها أراضي، ولذا تعتبر جاذبة لأن سعر البيع فى تلك المناطق غالي.

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وكان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، قد عرض خلال اجتماعه مع جمعية رجال الأعمال المصريين، الاستثمار فى أراضى شركات قطاع الأعمال فى المحافظات، ووصف الوزير تلك الأراضى "بونبوني" للمستثمرين، لأنها الأراضى الوحيدة فى بعض المدن داخل الكتل السكنية، كما أنه نجح فى تحويل نشاطها من صناعى إلى سكنى وخدمى متعدد، ويمكن للشركات استغلال تلك الأراضى فى إنشاء "كومباوند"، لأن المصريين اعتادوا تفضيل استمرار الإقامة بنفس مقر ميلادهم.

كما طرح الوزير، فرصة لقطعة أرض على مساحة نحو 2.8 مليون متر على طريق 15 مايو، لاستغلال أراضى شركة القومية للأسمنت لإقامة مشروعات سكنية وتجارية وخدمية.