أداء ثابت لأسهم البنوك أمام تذبذب «العقار» في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حافظت أسهم البنوك على أدائها الثابت خلال جلسات الأسبوع المنصرم، بالرغم من تذبذب أداء أسهم العقار والسيولة المتحفظة التي لم تتجاوز 1.5 مليار درهم في السوقين، فيما تباينت إغلاقات الأسواق مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة أسبوعية 0.61% وتراجع سوق دبي 1.2%.

ونجح ثلاثي «أبوظبي البنكبي» في تحقيق مكاسب أسبوعية مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.45% و«أبوظبي التجاري» 0.6% و«أبوظبي الإسلامي» 0.53%، فيما استقر «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير يذكر رفقة «اتصالات».

رغم استقرار «الإمارات دبي الوطني»، إلا أنه تصدر مشتريات الأجانب (غير العرب)، حيث ارتفعت ملكيتهم فيه خلال أسبوع إلى 3.15 مليون سهم بما يعادل 0.05%.

وسيطرت الانتقائية على مشتريات المستثمرين، وقادت هذه المشتريات مكاسب عدد من الأسهم وفي مقدمتها «الخليج للملاحة» الذي ارتفع 14.32% و«داماك» 5.28% علماً بأن هذين السهمين استقطبا سيولة جيدة.

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 1.5 مليار درهم منها 922.4 مليون درهم في دبي و613.3 مليون درهم في أبوظبي والكميات المتداولة من الأسهم 1.3 مليار سهم توزعت بواقع 1.12 مليار سهم في دبي و213 مليون سهم في أبوظبي وجاء ذلك من خلال 20.7 ألف صفقة.



سوق دبي



تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أسبوعية بلغت 1.2% إلى مستوى 2061.49 نقطة مع تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاستثمار والتأمين والعقار والنقل والسلع.

وتراجع قطاع العقار 2.56% مع تراجع «إعمار العقارية» 3.6% و«الاتحاد العقارية» 3.24% و«إعمار مولز» 1.41% و«إعمار للتطوير» 3.27% و«أرابتك» 7.26% و«ديار» 3.82% في مقابل ارتفاع «داماك» 5.28%.

وهبط قطاع البنوك 0.12% في ظل استقرار «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» في وقت نزل «أملاك» 12.19%.

وتراجع قطاع الاستثمار 1.51% متأثراً بنزول «سوق دبي المالي» 2.91% و«دبي للاستثمار» 0.86% و«شعاع كابيتال» 4.91%.

ونزل قطاع النقل 3.22% نتيجة نزول «أرامكس» 7.61% رغم ارتفاع «العربية للطيران» 0.84% و«الخليج للملاحة» 14.32%.



سوق أبوظبي



سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق ارتفاعاً بنسبة أسبوعية بلغت 0.61% إلى مستوى 4311.72 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والطاقة والتأمين والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1.21% مدعوماً بارتفاع «أبوظبي الأول» 1.45% و«أبوظبي التجاري» 0.6% و«أبوظبي الإسلامي» 0.53%.

وزاد قطاع الطاقة 0.87% نتيجة ارتفاع «طاقة» 11.6% رغم تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.34% و«دانة غاز» 1.24%.

وبالعكس نزل قطاع العقار 1% بفعل نزول «الدار» 1.09% و«رأس الخيمة العقارية» 1.13%. وهبط قطاع الاستثمار قرب 1% مع هبوط «الواحة كابيتال» 1.18% و«إشراق» 5.24% و«العالمية القابضة» 0.74%. هذا واستقر قطاع الاتصالات من دون تغيير بفعل استقرار السهم القيادي «اتصالات».



توجه السيولة



وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 197.6 مليون درهم مغلقاً عند 11.2 درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات بلغت 82.7 مليون درهم، وأقفل سعره عند 16.78 درهم، ثم «الدار» الذي اجتذب 55.3 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 1.81 درهم.

وتوجهت السيولة في سوق دبي في المقام الأول نحو «إعمار العقارية» مستقطباً 123 مليون درهم ومغلقاً عند 2.68 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة قدرها 109.5 مليون درهم، وأغلق مستقراً من دون تغيير، كما جذب «الخليج للملاحة» سيولة ب103.4 مليون درهم، ليغلق عند 0.503 درهم.



الارتفاعات والانخفاضات

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وسجل «الخليج للمشاريع الطبية» الارتفاع الأكثر في أسبوع بسوق أبوظبي بنسبة 30.92% مغلقاً عند 1.99 درهم، تلاه «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بارتفاعه 26.78% ليغلق عند 0.8 درهم، ثم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» وزاد 14.95% مغلقاً عند 10.38 درهم.

وفي المقابل، جاء التراجع الأكثر من نصيب «القدرة القابضة» وهبط 20.98% إلى 1.13 درهم، تلاه «الخليج للصناعات الدوائية- جلفار» 8.8% إلى 1.14 درهم، ثم «أبوظبي لبناء السفن» متراجعاً 5.73% ليغلق عند 2.14 درهم.

وكان أكبر المرتفعين في سوق دبي «غلفا للمياه» بنسبة 14.9% ليغلق عند 17.35 درهم، تلاه «الخليج للملاحة» وزاد بنسبة 14.32% إلى 0.503 درهم، ثم «أمانات» مرتفعاً 4.96% عند 0.888 درهم.

وفي المقابل سجل التراجع الأكثر سهم «أملاك للتمويل» بنسبة 12.19% مغلقاً عند 0.281 درهم، تلاه «دي إكس بي» بنزوله 12.14% إلى 0.123 درهم، ثم «أرامكس» بهبوطه 7.61% عند 3.28 درهم.



تداولات الجنسيات



وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 145 مليون درهم محصلة شراء، منها 49.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و95.3 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 145 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 8.35 مليون درهم محصلة بيع العرب و136.7 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 57.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 15.3 مليون درهم محصلة شراء العرب و17.78 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و24.74 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 57.8 مليون درهم محصلة.



الشراء الأجنبي



وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «الإمارات دبي الوطني» و«دي إكس بي» و«أرابتك» و«إعمار مولز»، و«أبوظبي الإسلامي» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية» و«الاتحاد العقارية» و«سوق دبي المالي» و«أبوظبي الأول».



المؤسسات



بدورها اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 75.24 مليون درهم محصلة بيع، منها 66.8 مليون درهم محصلة بيع في دبي و8.5 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 75.24 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 66.8 مليون درهم محصلة شراء في دبي و8.5 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.