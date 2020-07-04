قـروض ملياريـة لـ 5 شركـات طيـران أمريكيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفقت الإدارة الأمريكية، أمس الأول الخميس، مع 5 شركات جوية كبرى متضررة على غرار بقية القطاع من تداعيات تفشي وباء كوفيد-19، حول شروط منحها قروضاً مهمة.

وخصّصت الحكومة 25 مليار دولار لإقراضها لشركات النقل الجوي في إطار خطة هائلة للتعافي الاقتصادي تبلغ قيمتها 2200 مليار دولار، لكن الشركات ترددت في قبول الدعم المالي خشية الشروط الصارمة التي ترافقه.

وقالت وزارة الخزانة: إن شركات «أمريكان إيرلاينز» و«فرونتيار إيرلاينز» و«هاواين إيرلاينز» و«سكاي وست إيرلاينز» و«سبيريت إيرلاينز» هي أول الموافقين على شروط الحكومة. وتتواصل المفاوضات مع شركات أخرى في القطاع.

ولم تقدم إدارة الرئيس دونالد ترامب تفاصيل حول قيمة القروض أو بنود الاتفاق، واكتفت بالإشارة إلى اشتراطها على المقترضين تقديم «سندات» - يمكن تحويلها إلى أسهم - أو أجزاء من رأس المال أو أدوات مالية «كتعويض مناسب لدافعي الضرائب».

ويجب على المقترضين أيضاً الالتزام ببعض الشروط الأخرى على غرار الحفاظ على مستوى توظيف معيّن، ووضع سقوف لأجور الموظفين، وتوزيع الأرباح، وإعادة شراء الأسهم. من جهتها، أكدت شركة «أمريكان إيرلاينز» أمس الأول الخميس، توقيعها خطاب نوايا مع وزارة الخزانة حول قرض بقيمة 4,75 مليار دولار.

وتأمل الشركة وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، وفق ما قال رئيسها التنفيذي دوغ باركر.

لكن توقعت «أمريكان إيرلاينز» أنها لن تحتاج إلى 20 ألفاً من موظفيها لتشغيل الشركة خلال الخريف.

وقال المسؤولان في الرسالة: إن «ذلك لا يعني تسريح 20 ألفاً من موظفينا في أكتوبر/تشرين الأول»، إذ إن الشركة «تواصل العمل مع النقابات لإيجاد حلول خلاّقة تشمل المغادرة الطوعية والتقاعد المبكر».

من جهة أخرى، تواصل الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي «المركزي الأمريكي» الهبوط؛ لتسجل أدنى مستوى منذ منتصف مايو/‏‏أيار الماضي، مع انخفاض حيازة السندات والأصول الأخرى.

وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي الأمريكي أول أمس الخميس، فإن إجمالي حجم الميزانية العمومية للفيدرالي انخفض بنحو 74 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 يوليو/‏‏تموز الجاري، مقارنة مع الأسبوع السابق له؛ ليصل إلى 7.057 تريليون دولار.