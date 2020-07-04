شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مليارديراً يمنحون دبي الترتيب 11 عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
كشف تقرير حديث صادر عن شركة «ويلث أكس» البحثية، أن عدد المليارديرات في الإمارات بلغ 47 مليارديراً في عام 2019، بثروة 163 مليار دولار (598 مليار درهم).
وحلت الإمارات في المركز ال 13 عالمياً من حيث عدد المليارديرات، متقدمة على كندا (46 مليارديراً) وسنغافورة (45 مليارديراً). وتعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وهونج كونج والهند والسعودية وفرنسا، مواطن لأكبر عدد من المليارديرات. وحلت دبي في المركز ال 11 من حيث عدد المليارديرات حيث يقيم فيها 38 مليارديراً، وهو أكثر من ساو باولو (33)، وإسطنبول (32) وهانجتشو (32) وطوكيو (30)، في حين اعتبرت نيويورك وهونج كونج وسان فرانسيسكو وموسكو ولندن وبكين الأعلى من حيث عدد المليارديرات.
وارتفع عدد المليارديرات في جميع أنحاء العالم بنسبة 8.5% إلى 2825 مليارديراً في عام 2019، بينما نمت ثرواتهم بنسبة 10.3% لتصل إلى 9.4 تريليون دولار.
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