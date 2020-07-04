شكرا لقرائتكم خبر عن يورو جديد يحمل توقيع لاجارد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى البنك المركزي الأوروبي، أول الأوراق النقدية التي تحمل توقيع رئيسة البنك كريستين لاجارد.

وستكون الأوراق النقدية فئة 5 يورو وفئة 10 يورو، الأولى مع توقيع الرئيس الجديد، والتي تبدأ التداول من الأسبوع المقبل، وتبقى الأوراق الموقعة من المحافظين السابقين سارية المفعول. وتسلمت لاجارد ورقة نقدية من توقيعها، وقالت في تغريدة: قمت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتقديم توقيعي لطباعة الأوراق النقدية الجديدة، ومن الرائع رؤية المنتج النهائي هذا الأسبوع. اليورو هو رمز للتكامل الأوروبي، وبمثابة تذكير يومي بما حققناه معاً.

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