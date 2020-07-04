«بنز» و«إنفيديا» تطوران الحوسبة والتطبيقات

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تخطط كل من مرسيدس-بنز، وإنفيديا، لبدء تعاون مشترك من أجل تطوير نظام حاسوبي متطور مدمج في السيارات وبنية تحتية للحوسبة قائمة على الذكاء الاصطناعي. وسيتم طرح هذه التقنيات الجديدة في الجيل القادم من سيارات مرسيدس بنز لتزويدها بوظائف قيادة آلية قابلة للتحديث.

وستعمل الشركتان على توحيد جهودهما بهدف تطوير بنية الحوسبة الأكثر تقدماً على الإطلاق في عالم صناعة السيارات.

وتعتمد البنية البرمجية الجديدة على نظام إنفيديا درايف، وستكون تجهيزاً أساسياً في الجيل القادم من سيارات مرسيدس-بنز لتوفير أحدث وظائف القيادة الذاتية. وستشمل المزايا الأساسية القدرة على القيادة الأوتوماتيكية على الطرق العادية عند الانتقال من نقطة إلى أخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيتوفر مستقبلًا عدد كبير من التطبيقات المتعلقة بالراحة والأمان.