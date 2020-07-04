«القابضة» تتطلع لجمع قرض بـ 3 مليارات دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز»، عن مصادر مصرفية مطلعة قولها إن الشركة «القابضة» «ADQ» تتطلع لجمع قرض يتراوح بين ملياري دولار و3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يقدم هذا القرض مجموعة من المقرضين الدوليين. وأوضحت المصادر أن القرض الذي ستجمعه «القابضة»، هو جزء من عملية دعم السيولة المالية لدى الشركة التي تمتلك عدداً من أهم الأصول غير النفطية في أبوظبي.

ومن المتوقع أن تشمل الصفقة 5 أو 6 بنوك؛ حيث كانت الشركة تنظر في قرض مدة سداده 5 سنوات، لكن من المرجح أن تستقر على قرض يستحق في 3 سنوات. (رويترز)