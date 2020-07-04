شكرا لقرائتكم خبر عن «كاديلاك».. أسس للتفاعل بين السائق والمركبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت «كاديلاك لايريك» عن بداية فصل جديد في قصّة العلامة التجارية العريقة، وهو فصل يتميّز بأنه كهربائي بالكامل ويعيد رسم الحدود وتعريف المعايير الخاصّة بالتنقّل والاتصال في المستقبل. واليوم، تضع «كاديلاك» الأسس المتينة لهذا المستقبل المشرق عبر إعادة التفكير بكيفية التفاعل بين السائق ومركبته.
وهذا الأمر يظهر بشكل جلي في «إسكاليد» الجديدة كلّياً التي تتمتّع بتقنيات مذهلة، منها على سبيل المثال لا الحصر أول شاشة OLED منحنية في قطاع السيارات، وكذلك أول نظام صوتي AKG مماثل للاستوديو في قطاع السيارات. وتزيح «كاديلاك» في 6 أغسطس الستار عن «كاديلاك لايريك» النموذجية والإعلان عن بداية الفصل المقبل لدى العلامة التجارية. وستقدّم «كاديلاك» بعض اللمحات والفقرات من خلف الكواليس، حيث يمكن الاستماع للفريق الاستثنائي الذي يعمل بكل جهد على تحقيق رؤية «كاديلاك» وجعلها واقعاً حقيقياً.
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