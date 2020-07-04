شكرا لقرائتكم خبر عن «أورينت للتأمين» تؤجل دخولها للسوق السعودي حتى منتصف 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قررت شركة «أورينت للتأمين» تأجيل البدء بممارسة أعمالها داخل المملكة العربية السعودية إلى منتصف عام 2022، نظراً للمستجدات الحالية، وانتشار فيروس «كوفيد_19»، وما صاحبه من قيود في التنقل والسفر عبر العالم، الأمر الذي ترتب عليه تعطيل حركة التجارة والاقتصاد في الفترة الماضية.
وأوضحت الشركة، أنها كانت أعلنت عن خططها للبدء بممارسة أعمالها في فروع الشركة بالسعودية خلال العام الجاري، بعد الحصول على الموافقات الرسمیة، وقد اتخذت الشركة بالفعل كل الخطوات اللازمة لبدء الأعمال، إلا أنه، ونظراً للمستجدات الحالیة، وانتشار فیروس كورونا المستجد؛ وما صاحبه من قیود في التنقل والسفر عبر دول العالم، وما ترتب عليه من تعطل في حركتي التجارة والاقتصاد خلال الفترة الماضیة، فقد قررت الشركة تأجيل مزاولة أعمالها داخل المملكة إلى منتصف 2022، حتى تتمكن الشركة من العمل في ظروف مناسبة تساعدها على البدء بصورة تتلاءم مع خططها التوسعیة للدخول بقوة في السوق، وعلیه؛ فقد تقدمت الشركة بطلب للجهات الرقابیة لتأجیل دخولها للسوق، حیث حصلت على موافقة «مؤسسة النقد العربي السعودي» على تأجیل دخولها لمدة عامین.
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