الأسهم العالمية تتباين مع عودة ضغوط «الموجة الثانية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الجمعة، على وقع اختلاف تقييم المستثمرين لواقع البيانات الاقتصادية الإيجابية قياساً لارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كوفيد 19» في العالم إلى رقم قياسي جديد. ففيما أغلقت أسهم اليابان مرتفعة بفضل بيانات إيجابية للوظائف الأمريكية، انخفضت الأسهم الأوروبية تحت ضغط بيانات كبحت تفاؤل المستثمرين بأوضاع فتح الاقتصادات الكبرى، وغذت المخاوف من بدء موجة ثانية من الإصابات في العالم، في حين كانت «وول ستريت» مغلقة بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي.

وفي القارة العجوز، بقي تركيز السوق متماشياً مع أنباء عودة ظهور حالات قياسية جديدة لعدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، والعالم، حيث سجلت الولايات المتحدة أكثر من 55000 حالة جديدة، أمس الأول الخميس، وهو رقم قياسي عالمي يومي، في حين حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فوسي، أمس الأول الخميس، من أن الفيروس ربما يكون قد تحور ليصبح أكثر عدوى، ما دفع العديد من الولايات الأمريكية لإرجاء خطط لإعادة فتح الاقتصاد.

كما انخفضت مبيعات السيارات الألمانية بنسبة 40% في يونيو/‏ حزيران، إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً، كما تتوقع المصانع البريطانية بشكل متزايد تسريح العمال، وبحسب مسح، تتوقع 46% من الشركات المصنعة عمل فائض في غضون الأشهر الستة المقبلة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.67% ليهبط من أقوى مستوياته في ثلاثة أسابيع، وكانت أحجام التداولات هزيلة بفعل عطلة في الولايات المتحدة، مع انخفاض البنوك بنسبة 1.9% لتتصدر الخسائر، في حين خالفت أسهم التكنولوجيا الاتجاه لإضافة 0.5%، بينما تصدرت شركات التأمين والبنوك قائمة القطاعات الهابطة.

Advertisements

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، أمس الجمعة، إذ قدمت بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة تطميناً بأن التعافي في أكبر اقتصاد في العالم يسير على ما يرام، على الرغم من أن المستثمرين ظلوا يتوخون الحذر مع إعلان طوكيو عن زيادة قوية في الإصابات بكوفيد-19.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.7% قرب 22306.48 نقطة، ليقتفي الأثر الإيجابي من ارتفاع قياسي في عدد الوظائف الأمريكية في يونيو/‏ حزيران، وصعود وول ستريت، أمس الجمعة. لكن في الأسبوع، تراجع المؤشر 0.9%. وقاد المستفيدون المحتملون من إجراءات العزل العام، أو غيرها من القيود المكاسب، وتقدم سهم شركة الألعاب نينتندو 3.6% وقفز سهم شركة منصة البيانات الطبية «إم.ثري» 4.5%.

في غضون ذلك، خسرت الأسهم المرتبطة بالسفر، وتراجع سهم «إيه.إن.إيه هولدنجز» 1.3% ونزل سهم سكك حديد كيوشو 1.5% بينما هبط سهم أورينتال لاند المشغلة لمتنزه طوكيو ديزني 1.5%.

وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6% إلى 1552.33. (وكالات)