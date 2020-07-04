«فيتش» ترفع تصنيف «طاقة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة من «A» إلى «AA-»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت «فيتش» أن هذه الترقية تدعمها الروابط القوية بين الشركة وأغلبية مساهميها غير المباشرين، مشيرةً إلى أن استحواذ «طاقة» على أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة، يعزز مكانتها في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه في أبوظبي. وأضافت أن «طاقة» توفر 95% من الكهرباء والمياه المستهلكة في أبوظبي، متوقعةً أن يكون للشركة أهمية كبيرة في أسواق الكهرباء والمياه وفي استراتيجية دولة الإمارات للطاقة لعام 2050.