وكالات السيارات.. صالات افتراضية للتكيف مع المتغيرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

تسعى وكالات السيارات في الدولة إلى الوصول إلى المشترين من خلال الاستعانة بأحدث الابتكارات في الانتقال بالعمليات التشغيلية والتسويقية إلى الفضاء الافتراضي، من خلال صالات العرض الافتراضية، وذلك من أجل رفع حصتها السوقية عقب انخفاض مبيعاتها في ظل جائحة كورونا «كوفيد 19».

وقامت وكالات السيارات بإنشاء صالات العرض الافتراضية بهدف تقديم أفضل خدمة للمتعاملين، وتوفير العروض وضمان أعلى مستوى من الجودة، وتقديم الخدمات الفنية وخدمة المتعاملين. كما تعمل على التكيف مع التغييرات التي يشهدها سوق السيارات على مستوى العالم، مع السعي في الوقت ذاته إلى تلبية متطلبات المتعاملين في المنطقة بأعلى مستوى من الفاعلية.



العربية للسيارات



وحرصت العربية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، على إثراء تجربة عملائها، من خلال بحثها المستمر عن أفضل الطرق الجديدة لمساعدتهم في الاطلاع على تشكيلة موديلاتها وصالات العرض الخاصة بها. ويمكن للزوار الوصول إلى صالات عرض نيسان عبر الإنترنت، والحصول على عرض شامل بزاوية 360 درجة للأجزاء الخارجية والداخلية للمركبات، كما يستطيعون الإلمام بأدق التفاصيل المتعلقة بميزات السيارات عبر شاشات تفاعلية تقع بجوار كافة الطرازات.

ومن خلال تقنيات الصالة الافتراضية في فرعي ديرة وشارع الشيخ زايد، يمكن للعملاء التعرف عن قرب إلى المركبات المعروضة براحة تامة، دون الحاجة إلى الزيارات الفعلية.



مشاريع قرقاش



وأطلقت مشاريع قرقاش الوكيل المعتمد لمرسيدس بنز في دبي والإمارات الشمالية، صالة عرض افتراضية لسياراتها الجديدة والمستعملة من علامة مرسيدس، تماشياً مع متطلبات المتعاملين وتلبية لرغباتهم المختلفة. وتقدم الشركة هذا الحل المبتكر بهدف تزويد المتعاملين بكافة المعلومات والتفاصيل التي يحتاجون إليها دون أي متاعب، ليشكل دليلًا لاختيار الطراز الأنسب.

وتتيح صالة العرض الجديدة والعصرية التي توفرها الشركة للمتعاملين، إمكانية الاطلاع على المجموعة الكاملة من السيارات الجديدة والمستعملة المتوفرة لدى الشركة، إلى جانب التعرف إلى العروض المتاحة والخدمات الشاملة. ويمكن للراغبين في امتلاك سيارة مرسيدس تصفية الخيارات ضمن المجموعة حسب الفئة والطراز والسعر، إضافة إلى تحديد طرازات السيارات المستعملة والمسافة المقطوعة وعام التصنيع.

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«الكندي» و«ابن حمودة»



وتتيح «جي إم سي الشرق الأوسط» بالتعاون مع وكيليها في الإمارات «الكندي للسيارات» و«ابن حمودة للسيارات»، فرصة بارزة للعملاء للاستفادة من تجربة شراء افتراضية بالكامل، بفضل منصتها الإلكترونية المتطورة «تسوق. انقر. انطلق» التي طرحتها مؤخراً لضمان سلامة العملاء، حيث يمكن للعملاء أيضاً توفير كثير من الأموال والاستفادة من العديد من المزايا المتوفرة على كامل مجموعة المركبات الراقية من العلامة التجارية حتى نهاية يونيو الجاري.

وتتضمن تجربة الشراء الافتراضية بالكامل من «جي إم سي»، باقة من المزايا البارزة بما فيها أدوات التواصل الرقمية وخدمة التوصيل بدون أي احتكاك مباشر، وتكمّلها خدمة التمويل عبر منصة «تسوق. انقر. انطلق».

ويمكن بكل بساطة أن يقوم العملاء بزيارة موقعي «الكندي للسيارات» و«ابن حمودة للسيارات» لمباشرة طلب خدمة التمويل المتاحة بالشراكة مع «بنك الإمارات دبي الوطني». وباستطاعة العملاء الوصول إلى خيارات متعددة بكبسة زر واحدة، إما لتمويل السيارة أو شرائها دون تمويل.



المسعود للسيارات



وأعلنت شركة المسعود للسيارات، الوكيل الحصري المعتمد لسيارات نيسان، إنفينيتي ورينو في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، إطلاق خدمة المبيعات التفاعلية عن بُعد، بهدف تلبية احتياجات العملاء في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتمكن الخدمة المبتكرة العملاء من الحصول على تجربة تفاعلية حية في صالة العرض باستخدام تقنيات اتصال الفيديو، دون الحاجة للخروج من المنزل.

وتقدم هذه التجربة التفاعلية للعملاء العديد من المزايا بما في ذلك الاجتماع عن بُعد مع موظفي المبيعات في الشركة، وعرضاً تفصيلياً مباشراً عن مواصفات السيارة، وخدمات الدفع الميسرة، وتوصيل السيارة إلى باب المنزل.

كما تتيح هذه الخدمة الجديدة لموظفي المبيعات تقديم جولة افتراضية مباشرة للعميل في صالة العرض، واستعراض أحدث طرازات السيارات والمنتجات ضمن المحفظة المتنوعة للشركة.