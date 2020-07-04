شكرا لقرائتكم خبر عن «نيسان» تختار عدم استخدام الجهاز اللوحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسود توجّه، مؤخراً، بتزويد عدد من السيارات الجديدة بشاشات ضخمة تشبه الأجهزة اللوحية في وسط لوحة العدادات. ورغم أنها قد تلفت النظر بحجمها الكبير في معارض السيارات، إلا أن لدى مصنّعي السيارات الذين يبتكرون سيارات الجيل القادم أشياء أخرى يأخذونها في الاعتبار فيما يحاولون الموازنة بين التصميم والتكنولوجيا والفائدة.
وقد اختارت «نيسان» توجّهاً مختلفاً في ما يتعلق بتطوير شاشة العرض في سيارة أريا الاختبارية، حيث أولت الأهمية للتصميم والرؤية بدل أحدث التوجّهات، وفضّلت أن تستخدم في سيارة الكروس أوفر الكهربائية بدل الجهاز اللوحي شاشتين منحنيتين، استوحيتا من شكل الموجة، وتضفيان طابعاً أفقياً إلى كامل السيارة بدءاً من الباب، وصولاً إلى مؤخر المقصورة.
كانت هذه تفاصيل خبر «نيسان» تختار عدم استخدام الجهاز اللوحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.