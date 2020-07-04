«نيسان» تختار عدم استخدام الجهاز اللوحي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسود توجّه، مؤخراً، بتزويد عدد من السيارات الجديدة بشاشات ضخمة تشبه الأجهزة اللوحية في وسط لوحة العدادات. ورغم أنها قد تلفت النظر بحجمها الكبير في معارض السيارات، إلا أن لدى مصنّعي السيارات الذين يبتكرون سيارات الجيل القادم أشياء أخرى يأخذونها في الاعتبار فيما يحاولون الموازنة بين التصميم والتكنولوجيا والفائدة.

وقد اختارت «نيسان» توجّهاً مختلفاً في ما يتعلق بتطوير شاشة العرض في سيارة أريا الاختبارية، حيث أولت الأهمية للتصميم والرؤية بدل أحدث التوجّهات، وفضّلت أن تستخدم في سيارة الكروس أوفر الكهربائية بدل الجهاز اللوحي شاشتين منحنيتين، استوحيتا من شكل الموجة، وتضفيان طابعاً أفقياً إلى كامل السيارة بدءاً من الباب، وصولاً إلى مؤخر المقصورة.