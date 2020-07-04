«لاندروفر ديفندر» تستعد لاسترجاع «هارد توب»

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أكدت «لاندروفر» أن الطرز التجارية الجديدة من سيارة ديفندر 90 و110 ستعيد اسم «هارد توب» إلى عائلة سيارات الدفع الرباعي الجبارة.

وسيتم إطلاق سيارة ديفندر هارد توب، العملية والمتينة في وقت لاحق من العام الحالي، لتجمع بين القدرات الفائقة على كل التضاريس واتصالات القرن الحادي والعشرين.

وشهدت «لاندروفر» طلباً عالمياً غير مسبوق على سيارة ديفندر الجديدة بمقاسيها 90 و110 منذ إطلاقها بنجاح عالمياً في سبتمبر الماضي، وستكون طرز «هارد توب» الجديدة أحدث الإضافات إلى عائلة السيارات الأسطورية هذه.

وقال نيك كولينز، مدير خط سيارات لاندروفر: «ديفندر هارد توب» 90 و110 الجديدة ستكون الأقوى والأكثر قدرة والأكثر اتصالاً بين سيارات الدفع الرباعي التجارية التي أنتجناها حتى الآن. حيث تمت هندستها لتحقق معايير السلامة العالمية وتوفر راحة مذهلة على الطرقات الطويلة.