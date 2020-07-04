شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعزز مشترياتها من المنتجات الأمريكية.. والصويا في الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسل الأمريكيون طلبيات كبيرة من المنتجات الزراعية إلى الصين خلال شهر مايو/آيار الماضي، لكن مع ذلك ستحتاج الصين إلى زيادة وتيرة الشراء من أجل الوفاء بتعهدات الصفقة التجارية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، الخميس، أن شحنات القمح والذرة المرسلة إلى الصين خلال مايو/آيار كانت الأكبر فيما يزيد على عام، نقلاً عن وكالة بلومبيرج.

ويأتي ذلك وسط مساعي بكين لتلبية أهداف الشراء المنصوص عليها في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم والموقعة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وشهد الاتفاق بين الجانبين حينذاك التعهد بشراء الصين منتجات زراعية بقيمة 36.5 مليار دولار من الولايات المتحدة.

ومع ذلك فإن البيانات لا ترسم الصورة بأكملها، نظراً لأنها تمثل فقط المنتجات التي تم شحنها في عام 2020 حتى مايو/آيار ، لكنها لا تشمل المنتجات التي تم بيعها مع عدم شحنها حتى الآن، وكان فول الصويا هو السلعة الأعلى في الصادرات الأمريكية للصين.

وفي غضون أول 5 أشهر من العام الجاري، أرسل المصدرون الأمريكيون نحو 3.4 مليون طن متري من فول الصويا إلى الصين في صفقات تبلغ قيمتها حوالي 1.25 مليار دولار.

ومع ذلك، قام المشترون بشراء ما يقرب من 7 ملايين طن من فول الصويا والمقرر شحنها في الموسم الحالي الذي ينتهي في 31 أغسطس/آب المقبل وخلال الموسم التالي الذي يبدأ في 1 سبتمبر/أيلول، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وتظهر البيانات أن إجمالي الموسم المقبل سيكون الأعلى لهذا الوقت من العام منذ عام 2014.

Advertisements

يأتي هذا فيما، توسع النشاط الخدمي في الصين بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي، مع تخفيف قيود الإغلاق التي تم فرضها لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسستي «ماركت وكاسين»، أمس الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الصين ارتفع إلى 58.4 نقطة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً مقابل 55 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل النشاط الخدمي في ثاني أكبر اقتصاد عالمياً 53.8 نقطة خلال الشهر المنقضي.

وكانت وتيرة التوسع في النشاط الخدمي بين شهري مايو/آيار ويونيو/حزيران هي الأكبر منذ إبريل/نيسان عام 2010، وفقاً للبيانات.

وتشير قراءة الشهر الماضي إلى مزيد من التوسع في نشاط القطاع الخدمي، بتسجيل قراءة أعلى 50 نقطة وهي الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

ويرجع هذا التحسن في النشاط إلى التخفيف الأخير في قيود ذات الصلة بفيروس كورونا وظروف طلب أقوى.

وبالنسبة لإجمالي الأعمال الجديدة، فشهدت زيادة بأسرع وتيرة منذ أغسطس/آب عام 2010، في حين أن أعمال الصادرات الجديدة ارتفعت لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني الماضي وإن كان بوتيرة معتدلة.

في حين أن عمليات التوظيف تراجعت مجدداً، في حين أن ثقة الشركات تعززت لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام.

وعلى صعيد أداء مؤشر مديري المشتريات المركب (والذي يرصد أداء النشاط الاقتصادي)، فارتفع من 54.5 نقطة ليصل إلى 55.7 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.