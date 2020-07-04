كازاخستان تخفض إنتاج الخام بما يتجاوز مطلب «أوبك بلس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الطاقة في كازاخستان، أمس الجمعة، إن البلاد خفضت إنتاجها النفطي في يونيو/ حزيران، بما يتجاوز المستوى المطلوب في اتفاق أوبك+ العالمي لخفض الإنتاج، بهدف التعويض عن امتثال ضعيف في مايو/ أيار.

وقالت وزارة الطاقة، إن الجمهورية السوفييتية السابقة أنتجت 5.3 مليون طن من النفط في الشهر الماضي، أو ما يعادل 1.297 مليون برميل يومياً، باستثناء مكثفات الغاز. وفي مايو/ أيار، أنتجت كازاخستان 6.1 مليون طن من الخام.

وأضافت الوزارة أن البلاد ستواصل الالتزام بالتخفيضات بما يفوق المطلوب في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول؛ لتعويض فائض الإنتاج في مايو/ أيار.

ومع الأخذ في الاعتبار التزامات الاتفاق، تخطط كازاخستان حالياً لإنتاج 85.2 مليون طن من النفط هذا العام، و86 مليون طن في العام القادم، و89.6 مليون طن في 2022.