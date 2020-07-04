شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع «فولفو» للسيارات يعتمد على الطاقة المتجددة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مصنع «فولفو» للسيارات يعتمد على الطاقة المتجددة تاريخ النشر: 04/07/2020 استمع أعلنت المشروعات التجارية، الشركة التابعة لمجموعة السيارات في الفطيم والموزع الحصري لسيارات «فولفو» في دولة الإمارات، أن مصنع «فولفو» للسيارات في تشنغدو يعتمد الآن على الطاقة الكهربائية المتجددة بشكل كامل، ما يعزز المعدل الإجمالي لاستهلاك الطاقة الكهربائية المتجددة في مصانع الشركة حول العالم إلى 80%. وتم تحقيق هذا الإنجاز بفضل التوقيع مؤخراً على عقد توريد من شأنه الحد من الانبعاثات السنوية لغاز ثاني أكسيد الكربون في المصنع بأكثر من 11 ألف طن.

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