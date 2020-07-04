شكرا لقرائتكم خبر عن «الكويتية» تستأنف رحلاتها التجارية أول أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الكويت استئناف الرحلات التجارية إلى وجهاتها، وذلك ابتداء من أول أغسطس/‏ آب المقبل، بعد أن توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد -19.

وقالت شركة الخطوط الجوية الكويتية الحكومية في تغريدة على «تويتر»، أول أمس الخميس، إنها ستستأنف الرحلات التجارية إلى وجهاتها ابتداء من أول أغسطس/‏ آب. (رويترز)

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