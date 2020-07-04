شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسعى للحصول على قرض مؤقت بملياري دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر مطلع، أمس الجمعة: إن سلطنة عمان تسعى للحصول على قرض مؤقت بقيمة ملياري دولار من بنوك عالمية وإقليمية، مؤكداً تقريراً أوردته إل.بي.سي، خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت المملوكة لرفينيتيف.

وأضاف المصدر: إن عمان أرسلت طلب إبداء مقترحات للبنوك في يونيو /‏‏ حزيران من أجل قرض بقيمة ملياري دولار لأجل عام، سيحل محل إصدار سندات. وتابع المصدر أنه من المتوقع أن تقدم البنوك المقترحات هذا الأسبوع، وقال مصدر ثان: إن محادثات القرض استؤنفت دون أن يذكر تفاصيل.

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