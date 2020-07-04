تجميد محادثات لبنان وصندوق النقد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المال اللبناني غازي وزني، أمس الجمعة: إن محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي جُمدت في انتظار بدء إصلاحات اقتصادية واتفاق الجانب اللبناني على مقاربة موحدة لحساب خسائر. وفي التصريحات التي أكدتها ل «رويترز» مصادر رسمية، قال وزني: إنه سيظل على اتصال مع صندوق النقد الدولي لحين استئناف المحادثات.

وقال وزني: «ما يُعمل عليه اليوم هو تحديد الخسائر وحجمها بكل القطاعات». وأضاف: «علينا الخروج بمقاربة موحدة متّفق عليها مع كافة القوى السياسية، يجب أن نتفق بأسرع ما يمكن». (رويترز)