شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد محادثات لبنان وصندوق النقد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المال اللبناني غازي وزني، أمس الجمعة: إن محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي جُمدت في انتظار بدء إصلاحات اقتصادية واتفاق الجانب اللبناني على مقاربة موحدة لحساب خسائر. وفي التصريحات التي أكدتها ل «رويترز» مصادر رسمية، قال وزني: إنه سيظل على اتصال مع صندوق النقد الدولي لحين استئناف المحادثات.
وقال وزني: «ما يُعمل عليه اليوم هو تحديد الخسائر وحجمها بكل القطاعات». وأضاف: «علينا الخروج بمقاربة موحدة متّفق عليها مع كافة القوى السياسية، يجب أن نتفق بأسرع ما يمكن». (رويترز)
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