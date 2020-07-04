انحسار تراجع أنشطة شركات منطقة اليورو في يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح، أمس الجمعة، أن تراجع أنشطة الشركات بمنطقة اليورو الناجم عن إجراءات العزل العام التي فُرضت لوقف انتشار فيروس كورونا الشهر الماضي انحسر بشدة؛ إذ استأنفت المزيد من الشركات أنشطتها وغادر المواطنون منازلهم.

وربما كان ذلك يؤتي ثماره؛ إذ ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يُعد مؤشراً جيداً على متانة الاقتصاد، إلى 48.5 في يونيو/‏حزيران من 31.9 في مايو/‏أيار، ما يتجاوز القراءة الأولية البالغة 47.5. (رويترز)