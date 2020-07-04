شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مصر الثانية عربيا خلال شهر يونيو بارتفاع بنسبة 5.33% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت البورصة المصرية، في المركز الثاني عربياً من حيث أكبر البورصات العربية ارتفاعاً خلال شهر يونيو الماضي، وذلك بعدما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 5.33%، خلف بورصة دبي والتي ارتفعت بنسبة 6.2%، وجاءت في المركز الثالث بورصة أبوظبي بنسبة 3.47%، تلاها المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 2.75%، ثم بورصة البحرين بنسبة 0.62%، وأخيراً بورصة السعودية بنسبة 0.15%، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة مسقط بنسبة 0.81%.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 10764.59 نقطة خلال جلسات شهر يونيو الماضي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 25.11% ليغلق عند مستوى 1451.26 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 19.96% مغلقًا عند مستوى 2245.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنسبة 6.71% مغلقًا عند مستوى 12570.72 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 10.93% ليغلق عند مستوى 749.16 نقطة.

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وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 41.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 590 مليار جنيه، بنسبة نمو 7.5% عن الشهر السابق، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 290.5 مليار جنيه إلى 307.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 162.7 مليار جنيه إلى 180.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً متساوي الأوزان من 453.2 مليار جنيه إلى 488.2 مليار جنيه بنسبة نمو 7.7%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 9.4%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 52.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو الماضي، فى حين بلغت كمية التداول نحو 8.738 مليار ورقة منفذة على 845 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 53.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.167 مليار ورقة منفذة على 454 ألف عملية خلال الشهر السابق.