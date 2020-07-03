شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج خلال جلسات الأسبوع.. و"السعودية" تربح 60 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.1% رابحاً 80 نقطة ليغلق عند مستوى 7312.24 نقطة، وربح رأس المال السوقي 59.7 مليار ريال، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.66% رابحاً 28.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4311.72 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.42 مليار درهم، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.39% خاسراً 5.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.36 نقطة، ونزل المؤشر العام لسوق مسقط.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.1% رابحاً 80 نقطة ليغلق عند مستوى 7312.24 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.03%، رابحاً 2.65 نقطة، ليغلق عند مستوى 7926.51 نقطة، وربح رأس المال السوقي 59.7 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.333 تريليون ريال، وبلغ حجم التداول 1.29 مليار سهم بقيمة 24.56 مليار ريال.

وارتفع 17 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.71%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.71%.





بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.66% رابحاً 28.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4311.72 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.42 مليار درهم ليغلق عند مستوى 488.17 مليار درهم.

وصعد ببورصة أبوظبي، قطاع البنوك بنسبة 1.3%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.01%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.58%.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.85% خاسراً 43.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5123.8 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنبة 1.01% خاسراً 57.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5599.43 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.41% خاسراً 17.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4184.57 نقطة، وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 0.1% خاسراً 4.3 نقطة ليغلق عند مستوى 4176.16 نقطة.

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وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 576.11 مليون سهم بقيمة 91.99 مليون دينار عبر تنفيذ 28.48 ألف صفقة، وخسر رأس المال السوقي 250 مليون دينار ليغلق عند مستوى 29.2 مليار دينار.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.19% خاسراً 25.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2061.49 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.35 مليار درهم ليغلق عند مستوى 293.29 مليار درهم.

وهبط ببورصة دبي قطاع العقارات بنسبة انخفاض 2.56% بضغوط هبوط سهم شركات أرابتك القابضة بنسبة 7.2%، إعمار العقارية بنسبة 3.6%، إعمار للتطوير بنسبة 3.3%، الاتحاد العقارية بنسبة 3.2%، إعمار مولز بنسبة 1.4%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.5% بضغوط هبوط سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.9%، دبي للاستثمار بنسبة 0.86%.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.39% خاسراً 5.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 20.3 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون دينار بحريني.

وهبطت ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.6% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.55% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.5%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.25% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 0.26%.





بورصة مسقط تراجع المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 0.4% خاسراً 14 نقطة ليغلق عند مستوى 3511.77 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4.15 مليون ريال ليغلق عند مستوى 18.431 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 49.736 مليون سهم بقيمة 6.015 مليون ريال.

وارتفعت 7 أسهم على رأسها "مسقط للغازات" بنسبة 14.53%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 10.45%، ثم سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 8.59%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "الأنوار القابضة" بنسبة 10.39%، ثم سهم "العمانية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 9.6%، ثم سهم "عمان كلورين" بنسبة 8%.