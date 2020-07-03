شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" تتوقع نشاطا فى مبيعات العقارات خلال شهرى يوليو وأغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، زيادة مبيعات العقارات فى مصر خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، تزامناً مع عودة المصريين بالخارج خلال موسم الأجازات الصيفية السنوية، وهو ما قد يعوض جزء كبير من تراجع مبيعات العقارات خلال النصف الأول من العام نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفاً :"دائماً تحقق الشركات العقارية أعلى نسبة مبيعات خلال الربع الثالث من العام بسبب موسم الصيف، وهو ما سيعوض انخفاض مبيعات النصف الأول ولكن ليس بنفس نسب كل عام بسبب تأثير جائحة كورونا محلياً وعلى المصريين العائدين من الخارج".

وأضاف "فوزي"، لـ"الخليج 365"، أن إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية، وعودة أنشطة اقتصادية للعمل مرة أخرى، سيؤثر إيجابياً على مبيعات العقارات فى مصر، لأن هناك مبيعات عقارية كثيرة كانت معطلة لتوقيع العقود، حيث أن العديد من عملاء الشركات العقارية، اتفقوا على شراء وحدات ولكن لم يتم إتمام التعاقد بسبب مخاوف النزول بسبب كورونا ومواعيد الحظر، بالإضافة إلى انشغال العديد من الفئات مثل الأطباء، ومع إلغاء إجراءات حظر حركة المواطنين ستشهد كافة الأنشطة نشاطاً، وليست العقارات فقط.

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وحققت كبرى الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية، تراجع فى المبيعات خلال الربع الأول من عام 2020، حيث حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مبيعات بلغت بلغت حوالى 2.221 مليار جنيه، وحققت شركة بالم هيلز للتعمير مبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الثلاثة شهور الأولى من عام 2020 بنسبة انخفاض سنوى 23%.

كما تراجع المبيعات المتعاقد عليها لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك لتسجل 865 مليون جنيه بنسبة انخفاض 14%، فيما ارتفعت مبيعات شركة مدينة نصر خلال الربع الأول من العام الجارى بمعدل سنوى 47% لتبلغ 2.53 مليار جنيه مقابل 1.72 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي.