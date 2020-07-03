شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للذهب وسط تعاملات هادئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو إيجابي في ظل إغلاق الأسواق الأمريكية لعطلة رسمية.



وكان الذهب قد سجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.5% وسط استمرار الطلب عليه كملاذ آمن في ظل عدم اليقين السائد بالأسواق نتيجة تصاعد أزمة فيروس "كورونا".



تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل الأمريكية أعلنت أمس إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 4.8 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة ثلاثة ملايين وظيفة فقط.

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ومع ذلك، كشف محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الأربعاء الماضي عن عدم يقين لدى أعضاء البنك المركزي بشأن تأثير أزمة فيروس "كورونا" على الاقتصاد الأمريكي ومدى تعافيه منه.



أما الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، فقد أعرب عن تفاؤله خاصة عقب تقرير الوظائف القوي متوقعاً نموا غير مسبوق في الربع السنوي الثالث وفي عام 2021.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 1777 دولار للأوقية بحلول الساعة 18:22 بتوقيت جرينتش.