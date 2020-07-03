شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 3-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 3-7-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا وبعدها لتحقيق الأهداف الخامس والسادس والسابع والثامن من أهداف التنمية المستدامة والتي ساهمت في الصمود لمواجهة تداعيات الأزمة، ونفي مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا.



التخطيط تصدر تقريرًا حول مبادرات الدولة قبل أزمة فيروس كورونا وبعدها التخطيط تصدر تقريرًا حول مبادرات الدولة قبل أزمة فيروس كورونا وبعدها وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا وبعدها لتحقيق الأهداف الخامس والسادس والسابع والثامن من أهداف التنمية المستدامة والتي ساهمت في الصمود لمواجهة تداعيات الأزمة، وربط تلك المبادرات بأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية.

وفي هذا الإطار، أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في يناير عام 2018 قامت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي أطلقتها عام 2016 وذلك لكونها وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت وزيرة التخطيط، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن مصر انتقلت من مرحلة صياغة الاستراتيجيات التي تأخذ طابع تنفيذي إلى صياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة لتمثل حجر الأساس للوصول بالبلاد إلى التنمية المنشودة، وذلك لما تتمتع به الأجندات من طابع احتوائي ومرن، يخول لها القدرة على التكيف مع أي متغيرات أو تداعيات على كافة الأصعدة، وذلك لأن قوامها أهداف رئيسية وفرعية ثابتة متفق عليها عالميًا، ذات منظور مستقبلي طويل الأمد يتم ترتيب أولويات تنفيذها عبر مدخلات متغيرة تتحدد وفق متطلبات كل مرحلة.

Advertisements رئيس مصلحة الضرائب: لا توجد أى نية أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوكنفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا. رئيس مصلحة الضرائب: لا توجد أى نية أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوكنفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أنه لا توجد أي نية أوأية دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحاً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه.



جلسة حوارية لمشروع رواد 2030





مشروع رواد 2030 يطلق جلسته السادسة بعنوان "مساهمة المرأة فى التنمية"واصل مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقد سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، والمنعقدة على مدى الأسبوع تحت رعاية د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث انطلقت الخميس، الجلسة السادسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "مساهمة المرأة فى التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال".

وشارك بالجلسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، راوية منصور، حائزة على جائزة العالم فى ريادة الأعمال، والدكتورة هبة زكي، المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، رانيا أيمن، المؤسس والمدير التنفيذى لانتربرنيل، داليا ابراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر ومؤسس edventures.

خلال الجلسة أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن 51% من النساء حصلن على قروض تمويل متناهي الصغر، و69% حصلن على قروض المشروعات الصغيرة، وبلغ إجمالي القروض المسيرة والحسنة المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي نحو 434 مليون جنيه في عام 2018-2019، بينما بلغت نسبة تخلفهن عن سداد القروض أقل من 1%.